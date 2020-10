Una papelería en Pachuca, Hidalgo, en México, causa polémica y divide opiniones

Venden monografía de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

“Es un personaje histórico más, dejen de llorar”, expresan usuarios

Lo que faltaba. Una papelería en Pachuca, Hidalgo, en México, causa polémica y divide opiniones luego de que se diera a conocer que vende una monografía del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión en EE.UU.

De acuerdo con información de Milenio, el dueño de esta papelería se encarga de crear monografías, también conocidas como ‘estampitas’, y decidió incluir en su lista la del famoso narcotrafiante a petición de sus clientes.

Esta papelería, de nombre ‘Chelo’ y ubicada en Pachuca, Hidalgo, en México, llamó la atención por vender una monografía muy especial, la de ‘El Chapo’ Guzmán.

“(Le piden monografías) De todos, hasta del Papa que no existía todavía en el listado de monografías que había o de biografías. Entonces nos dimos a la tarea de sacar todos esos personajes que pedía la gente, y pues no sé si por broma, pero si iba saliendo”, expresó Jorge Morales, dueño de esta peculiar papelería.

Por si fuera poco, Jorge Morales aseguró que la monografía de ‘El Chapo’ Guzmán se ha vendido más que la de Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

También, se informó que los proveedores dejaban de lado figuras centrales de la historia mexicana como héroes, políticos y presidentes.

“Del señor López Obrador (AMLO) apenas está saliendo en el listado de biografías que nos mandan las empresas”, comentó Jorge Morales.

Por su parte, una ciudadana dijo no estar de acuerdo con esta monografía, ya que incita a la violencia y a conocer más de lo que no se debe saber, en especial los niños, mientras que otra persona dijo que está “súper bien” y que no tiene nada de malo que los niños se enteren quien fue ‘El Chapo’ Guzmán.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ