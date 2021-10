Contó su experiencia con el exmánager de Menudo

"Un día, llega el asistente junto al coreógrafo y me dicen que yo no puedo estar en la granja porque van a venir más personas. Mi parte intuitiva empezó a sentir cosas extrañas 'si yo estoy con mis compañeros aquí, para que irme a un hotel' Y cuando llegamos me dicen que no había habitaciones, solamente una".

“(…) El asistente me dice “tú vas a dormir con Edgardo en esta cama. Al instante en que yo me siento en la cama, él empieza una charla, me dice que está falto de cariño. En ese momento me cayó el 20 de que esto estaba muy raro y la situación estaba muy fuerte, bendito Dios no pasó nada porque a mí me dio por llorar”, dijo el cantante para el portal de Ventaneando en ese entonces. Posteriormente, Gabriel Fernández cuenta como al día siguiente ya estaba un avión para regresarlo a Venezuela. Con información del periódico El Nacional.