El Alfa tiroteo Rolls Royce : “Por algo será, en nada bueno debe de andar”

En la cuenta de Instagram del programa de Despierta América, se compartió la noticia sobre los supuestos 4 disparos que tenía el vehículo del cantante: Impactan con cuatro disparos el vehículo del cantante @elalfaeljefe “, aquí los seguidores mencionan que se lo tiene bien merecido.

“Puro dinero mal habido turbio y ahora ya paga consecuencia”, “Por algo será, en nada bueno debe de andar”, “Eso es un mensaje y eso no viene por envidia no”, “Él tiene que bajarle a su boquita porque si no el cuento va a ser otro y dejar de aparentar porque el que aparenta sus lujos quiere decir que nunca tuvo nada material es mejor vivir sin apariencias nadie necesita saber si tienes oh no dinero”, comentaron los seguidores.