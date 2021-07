“Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI”. El cantante ‘El Alfa’ cuenta la verdad con nombres y apellidos y denuncia al responsable por si algo le llegara a pasar; “La realidad es que ya no sé que hacer, solo quiero seguir logrando mi sueño “.

Posteriormente, El Alfa comenta que él nunca ha tenido enemigos ni mucho menos ha estado involucrado en negocios fuera de la música: “Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle”.

“En Miami controlo yo”, le dicen a El Alfa

Ante esta proposición, El Alfa se negó, argumentando que tenía proyectos pendientes y que más adelante so comunicaría con él, tras esto el rapero escribió: “BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió ‘En Miami controlo yo’, y si no grabo voy a pagar las consecuencias. Antes de irse me dijo ‘yo soy un hombre muy peligroso!!!!'”.

“A los pocos días me callen a tiros al vehículo roll royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parque de mi residencia. La realidad es que no sé que hacer, solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos”, comentó en la publicación El Alfa.