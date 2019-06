‘El Alacrán’, popular locutor de La Raza 102.3/107.1 FM salió del clóset

Con gran temor, pero decidido a quitarse un gran peso de encima, Marco Antonio Esparza, más conocido como ‘El Alacrán’ reveló a sus radioescuchas de La Raza 102.3/107.1 FM un secreto que le carcomía el alma: su homosexualidad.

El popular locutor y coanfitrión de Los Jefes de la Mañana y Don Chicho, el programa matutino estelar de La Raza y que según los ratings de la firma Nielsen ocupa el primer lugar entre las emisoras hispanas en Atlanta, salió del ‘clóset’ durante su segmento motivacional ‘El plato fuerte’ el pasado 23 de mayo y al que tituló ‘Sé tú mismo’.

“Durante mucho tiempo sentí la necesidad de llenar las expectativas de los demás, había una diferencia entre lo que yo era y lo que creía que el mundo esperaba de mí. Con el tiempo y algunas malas experiencias me di cuenta de que la presión me había convertido en uno que no era”, anunció ‘El Alacrán’ durante su revelación a sus radioescuchas.

“Yo tengo un secreto, un secreto que he guardado por los últimos 18, 19 años de mi carrera de locución, un secreto que, por miedo al rechazo, por miedo al qué dirán y por miedo a que no me contrataran en estaciones de radio no lo decía”, continuó develando.

Para muchas personas que se identifican con la comunidad LGBTTTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer) no es nada fácil aceptar su identidad sexual y mucho menos salir del ‘clóset’ por temor al rechazo y a la estigmatización social.

‘El Alacrán’ ha vivido esa lucha desde que era un niño.

“Yo descubrí que me gustaban los hombres desde que era un niño, desde que iba a Elementary School en Santa Barbara, California, el pequeño pueblo donde nací”, declaró en entrevista a MundoHispánico el comunicador de 38 años. “De pequeño no me abrí (salir del clóset) a mi familia; de hecho, me casé a los 18 años tratando de ocultar que era gay, traté de tener una familia por lo del que dirían en la radio, pues yo empecé a trabajar en esta industria desde los 14 años”, agregó.

“Es importante para mí decirles a otros como yo que no tengan miedo, la gente nos va a aceptar por quienes somos; ser gay no nos define”, Marco Antonio ‘El Alacrán’ Esparza, locutor mexicano

De ese matrimonio, que duró un par de años, el locutor, de padres duranguenses que emigraron al Norte en los años setenta, tuvo una hija que hoy tiene 18 años.

Tras varias décadas de lucha por salir del ‘clóset’, ‘El Alacrán’ finalmente tuvo en La Raza a sus mejores porristas. Jefes y compañeros de trabajo le motivaron a utilizar los micrófonos de la emisora no solo para su propia liberación sino también para hablar del tema, que aún es tabú entre los hispanos; de la tolerancia, la aceptación y ser fuente de inspiración para que otros se animen.

“Ya teníamos tiempo que yo quería decirlo al aire y quien realmente me impulsó a hacerlo fue José Luis Márquez ‘El Pitufo’, el director de programación de la radio”, comentó. “Él me dijo: bro, ¡anímate, vas a hacer historia, la gente te va a aceptar más, la gente va a querer tener esa conexión contigo, sincera”.