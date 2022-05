Aclaró que Salvador no vivía con su madre por ‘problemas’ que tenían

“A veces lo llevaba a trabajar conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Intentarías decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo. Era muy callado, no hablaba mucho. Él no vivía con su madre porque tenían problemas”, agregó Rolando Reyes, abuelo del tirador.

Posteriormente compartió que una vecina le llamó por las detonaciones que escuchó, “La vecina me llamó y me dijo que le habían disparado. Cuando vine aquí dijo que se había largado. Todavía no se ha asimilado”, dijo. El tirador estaba obsesionado con el videojuego conocido por Call Of Duty adquirio dos armas un AR-15 y un rifle Daniel Defensepor un valor de $ 1,870. Archivado como: Tirador escuela de Texas.