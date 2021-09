“Un cambio efectuado antes de las 11:59 p.m. hora del este el 4 de octubre se aplicará al pago de octubre”, explica la agencia. Así que toda persona elegible que no se haya inscrito aun tiene hasta esa fecha para hacerlo y recibir su cheque el próximo 15 de octubre. Esta limitación también aplica para quienes deseen modificar su dirección, forma de pago, o incluso para quienes quieran dejar de recibir los cheques.

Para las personas que no suelen declarar impuestos y que no están registradas en la base de datos del IRS, la agencia ha dispuesto la herramienta Non-filer Sign-up que deben utilizar para reclamar la ayuda.

Para determinar la elegibilidad de una persona, el IRS utiliza las declaraciones de impuestos 2019 o 2020 y emite los pagos para los contribuyentes que califican de forma automática. Sin embargo, algunos ciudadanos no presentan impuestos porque sus ingresos son bajos.

¿Cuánto recibiré en mis cheques mensuales?

Según el Plan de Rescate Estadounidenes, las familias recibirán un total de hasta $ 1,800 por cada niño menor de seis años, y hasta $ 1,500 por cada niño de entre seis y 17 años. Esto quiere decir que los cheques mensuales serán de hasta $ 300 para menores de seis años y de hasta $ 250 para niños entre seis y 17 años.

Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.