Al menos 10 cohetes impactaron el miércoles contra una base militar iraquí donde se encuentran tropas estadounidenses

Hasta el momento no está claro si hubo víctimas mortales

Fue el primer ataque desde que Estados Unidos atacó la semana pasada objetivos de una milicia vinculada a Irán

Al menos 10 cohetes impactaron el miércoles contra una base militar iraquí en el oeste de Irak donde hay alojadas tropas de la coalición que lidera Estados Unidos, según dijo un portavoz de la coalición.

Los cohetes impactaron a las 7:20 de la mañana contra la base aérea de Ain al-Asad, en Anbar, dijo el coronel portavoz Wayne Marotto.

En un primer momento no estaba claro si había víctimas, informó The Associated Press.

El Ejército iraquí publicó un comunicado más tarde indicando que el ataque no había causado pérdidas significativas y que las fuerzas de seguridad habían encontrado la plataforma de lanzamiento empleada para los misiles.

Se localizó en la zona de Al-Baghdadi en Anbar, según una fuente militar iraquí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a la prensa.

Fue el primer ataque desde que Estados Unidos atacó la semana pasada objetivos de una milicia vinculada a Irán en la frontera entre Siria e Irak.

La sucesión de ofensivas avivó el temor a que se repita la escalada de represalias registrada el año pasado, y que terminó con un ataque estadounidense que mató al general iraní Qassim Soleimani junto al aeropuerto de Bagdad.

La base afectada fue la misma a la que Irán lanzó una ronda de misiles en enero del año pasado, en represalia por la muerte de Soleimani. Docenas de militares estadounidenses resultaron sufrieron conmociones cerebrales en ese ataque.

El ataque del miércoles se produjo dos días antes de la visita del papa Francisco a Irak, un viaje muy esperado que incluiría Bagdad, el sur de Irak y la ciudad norteña de Irbil.