Un hombre de Missouri que mató a una pareja durante un robo en su casa rural hace más de un cuarto de siglo fue ejecutado, convirtiéndose en la quinta persona ejecutada en Estados Unidos este año, indicó The Associated Press. La ejecución de Deck, marcó una nueva señal en las ejecuciones del país y una queja sobre el procedimiento que se realiza, considerándolo como ‘algo bárbaro’.

EL QUINTO HOMBRE EN SER ASESINADO EN EL AÑO. Este martes, se llevó a cabo la ejecución de Carman Deck tras ser condenado por asesinar a una pareja al entrar a su casa a robar. Días antes de su ejecución, se estuvo luchando por lograr la cancelación del proceso, pero desafortunadamente no logró suceder ese hecho; algunas personas, han señalado que es un paso más a ‘un mundo de violencia’.

“El estado de Missouri ejecutó a un hombre esta noche. Carman Deck puede haber cometido un crimen atroz, pero también fue víctima de años de abuso, trauma y pobreza. La pena de muerte no hace nada para resolver el problema que condujo a sus acciones. Todo lo que esto hace es matar a más personas.”, informaron en redes sociales. Archivado como: Ejecutan Carman Deck Missouri

Su destino quedó sellado un día antes cuando ni la Corte Suprema de Estados Unidos, ni el gobernador republicano Mike Parson intervinieron para detener la ejecución. La sentencia de muerte de Deck fue anulada tres veces antes por cuestiones de procedimiento, informó The Associated Press. En redes sociales, algunos organizadores anunciaron que era un paso a ‘un mundo lleno de violencia”.

Deck pronunció unas pocas palabras inaudibles mientras se administraban los 5 gramos de pentobarbital, luego resopló un par de veces antes de que todo movimiento se detuviera, el proceso duró solo unos segundos, informó The Associated Press. El discurso del reo, quedó plasmado en una hoja de papel donde dio a conocer su último deseo.

¿El quinto en ser ejecutado?

Solo otras cuatro personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2022: Donald Anthony Grant y Gilbert Ray Postelle en Oklahoma, Matthew Reeves en Alabama y Carl Wayne Buntion el mes pasado en Texas. Once personas fueron ejecutadas en Estados Unidos el año pasado, la menor cantidad desde 1988, informó The Associated Press.

“Missouri planea ejecutar a Carman Deck mañana. Como casi todas las personas condenadas a muerte, la historia de vida de Carman involucra una serie de fracasos sociales y traumas personales que culminaron en un crimen horrible. Esta ejecución solo perpetuará aún más el ciclo de violencia.”, escribió la hermana Helen Prejean en redes sociales.