Este jueves, el condenado a muerte más antiguo de Texas fue ejecutado por matar a un oficial de policía de Houston durante una parada de tránsito hace casi 32 años, informó The Associated Press. El delito fue cometido en el año de 1990, cuando hirió de muerte a James Irby, un miembro de la fuerza de casi 20 años; su caso perduró en el sistema y se creía que el momento de su ejecución no llegaría.

“Está bien, para empezar me gustaría agradecer a todos los que se han quedado; Karen, Linda, Barry, Danny, Barbara. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Tengo un mensaje para la familia Irby. El tiroteo ocurrió el 27 de junio de 1990 . Una semana después, un oficial de policía en su día libre llamado Michael Garret apareció en mi celda. Estaba vestido de civil. Pensé que era un capellán. Llegó a la parte de atrás donde hay un super segmento. Los tipos allí comenzaron a ridiculizarlo porque el oficial me trajo una biblia pequeña.”, destaca el escrito. Archivado como: Ejecutan Carl Wayne Buntion

Ejecutan Carl Wayne Buntion: ¿Un perdón?

En la última declaración del hombre, informó que el ayudante del Sheriff fue quien le otorgó una Biblia y comenzó a leerla; él menciona que leyó hasta los Romanos y comenzó su camino hacia el perdón de Dios. El hombre, dejó un claro mensaje de disculpa hacia la viuda de Irby e inclusive, un mensaje hacia los hijos de la pareja.

“Dijo chico, ¿sabes que acabas de chocar con una pared de ladrillos? Soy el ayudante del sheriff. Me preguntó si alguna vez habías ido a la iglesia. ¿Has oído hablar de Jesucristo? Le dije que sí, entonces me dio una pequeña Biblia que yo llamo la Biblia de Gideon y leyó Romanos. El ayudante del sheriff me dijo que me pusiera bien con Dios. “, destaca el escrito de Buntion. Archivado como: Ejecutan Carl Wayne Buntion