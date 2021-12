De acuerdo con The Sun, Bigler Stouffer, de 79 años, recibió la inyección a las 10 de la mañana en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester. El asesino, fue declarado muerto a las 10:16 a.m., 16 minutos después de iniciado el proceso; pero, antes de morir sorprendió a los presentes al pronunciar sus últimas palabras.

El medio de comunicación, menciona que el asesino exclamó el perdón hacia las personas que lo habían condenado y no paraba de reír por su próxima muerte. Ese hecho, impresionó a los presentes quienes no podían creer lo que decía el asesino de Linda Reaves y que después de 36 años iba a recibir “su merecido” por la muerte de la joven profesora.

The Sun, mencionó que Stouffer y sus abogados habían estado luchando en los juzgados para que no recibiera la inyección letal que recibió esta mañana de jueves. Los abogados, dijeron al juez que la solución de tres drogas que le iban a administrar iban a causarle un dolor gigantesco y sufrimiento inconstitucional y que Stouffer debería incluirse entre otros demandantes del corredor de la muerte para impugnar la decisión.

Aunque luchó por su libertad o el perdón para no morir ejecutado, el juez volvió a confirmar la sentencia de ejecución. El único que sobrevivió a la pelea que ocurrió fue Ivens aunque resultó con heridas mortales; en ese instante, volvieron a recordar el acto cruel que realizó el culpable. Según los fiscales dijeron que Stouffer fue a la casa para pedir prestada el arma a Ivens, luego disparó fatalmente a Reaves e hirió a Ivens para obtener acceso a la póliza de seguro de vida de $ 2 millones de Ivens, según The Sun.

¿Podría evitarse la ejecución?

El comisionado de Correccionales de Mississippi, Burl Cain, dijo a The Associated Press el martes que las drogas que figuran en los registros judiciales son las que se planea usar en la ejecución. No quiso decir dónde los obtuvo el departamento. “La ley dice que no tenemos que revelarlo”, dijo Cain.

Un asesor espiritual estará disponible para Cox antes de la ejecución, dijo el comisionado. El gobernador republicano Tate Reeves no tiene intención de conceder el indulto o retrasar la ejecución, dijo el martes su portavoz. Death Penalty Action, que se opone a las ejecuciones, había solicitado a Reeves que interviniera.