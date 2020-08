Ejecutan a indígena navajo pese a oposición de su tribu

Lezmond Mitchell recibió la inyección letal

Mitchell mató y descuartizó a una abuela y su nieta en 2001

Ejecutan a indio navajo. El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este miércoles a Lezmond Mitchell, un hombre navajo que fue condenado a muerte pese a la oposición de su tribu por asesinar a una mujer de 63 años y a su nieta de nueve, según la agencia Efe.

Mitchell, de 38 años, fue declarado muerto a las 18:29 hora local (22:29 GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El indio navajo no expresó ningún remordimiento durante la parte pública de la ejecución, reportó la agencia The Associated Press. Cuando un funcionario de la prisión le preguntó si tenía alguna última palabra para los familiares de las víctimas y otros testigos detrás de un vidrio en la cámara de la muerte, Mitchell respondió casualmente: “No, estoy bien”.

Momentos después, los funcionarios de la prisión comenzaron la inyección letal de pentobarbital, que fluyó por vías intravenosas en sus manos y antebrazos en la pequeña cámara de muerte de color verde pálido, en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.

Mitchell yacía atado de espaldas, con las gafas todavía puestas y una máscara médica en el rostro, sin moverse ni inclinar la cabeza para mirar alrededor de la habitación.

Su pecho se agitó y su pulgar golpeó la camilla momentáneamente, mientras respiraba con dificultad y el área de su estómago comenzaba a palpitar.

Pero después de unos diez minutos, Mitchell ya no parecía moverse y sus manos parcialmente tatuadas palidecieron.

Un funcionario con un estetoscopio verificó el pulso y escuchó el oído de Mitchell antes de ser declarado muerto a las 6:29 p.m. EDT. Le tomó casi 30 minutos morir.

