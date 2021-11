Usuarios recuerdan los bonito momentos que pasaron durante la novela

Para finalizar con su mensaje de despedida, Eiza González pidió que esperase que Octavio estuviera ya con Dios descansando, y lamentó una vez más esta pérdida: “Espero que Dios lo tenga en su santa gloria y mi corazón esta con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. Q.E.P.D. Mi querido piojo”.

Este mensaje desencadenó un sinfín de comentarios, en donde los más de un millón de seguidores de la actriz no dudaron en destacar lo difícil que había sido para toda esta muerte: “Ustedes me dieron tanta felicidad, que por lo mismo la pérdida de “Otto”, me pegó como si hubiera sido de mi familia. Me quedo con los buenos momentos que me dieron en Lola, érase una vez”.