Efraín Ruales y su madre hablaron sobre la muerte días antes del fallecimiento del presentador

En un video, el fallecido y su mamá hablan sobre la posibilidad de no volverla a ver

“Si no me volvieras a ver, ¿qué es lo que más extrañarías?”

En un videoclip presentado por el programa Un Nuevo Día, aparece el fallecido presentador ecuatoriano Efraín Ruales, hablando con su madre sobre la posibilidad de ya no volver a verla, ¿será que presentía su muerte?.

A través de la cuenta oficial de Instagram, del programa matutino, compartieron una imagen donde aparece el presentador junto a la señora Narcisa Ríos, quien es la madre de Ruales.

La publicación fue acompañada con un encabezado que sin duda dejó asombrado a sus seguidores: “EfraínRuales y su mamá hablaron sobre la muerte poco antes de su lamentable partida”.

Sale a la luz una conversación que el presentador sostuvo con su madre Narcisa Ríos, en la que se plantea la posibilidad de que no pueda volver a verla y su reacción es conmovedora.

Ya en el clip se observa a la conductora puertorriqueña Adamari López, que dice que la muerte de Ruales fue una noticia desgarradora para todo Ecuador, además presenta el video.

Ahí se encuentran cara a cara tanto madre como hijo, y es cuando doña Narcisa le pregunta a Efraín “Si no me volvieras a ver, ¿qué es lo que más extrañarías?”.

En ese momento el joven se queda callado mirándola a los ojos, y después de un tiempo de estar callado responde “Esa pregunta no se vale, porque no estoy listo como para pensar en eso, no ahora”.

En una triste escena el ahora fallecido le menciono a su madre que no estaba listo para responder esa pregunta, “No la voy a responder, aparte no lo aceptaría que no estés, te necesito todavía, así que no voy a responder”.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ