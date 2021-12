Además, señaló que los viajeros estadounidenses deben ser conscientes de que pueden enfrentar “desafíos inesperados” cuando intenten regresar al país o viajar de un lugar a otro en el extranjero. En ese contexto, recomendó a sus ciudadanos adquirir seguros con cobertura de cancelación de viaje y de atención médica relacionada con la covid, al indicar que, en general, los programas federales Medicare y Medicaid no cubren costos médicos en el extranjero.

Cabe mencionar, sin embargo, que las cifras del Times todavía no han sido confirmadas por el ente oficial, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) del Gobierno estadounidense, cuyos datos más recientes son los del martes 28 de diciembre.

Estados Unidos batió el miércoles el récord de nuevos casos de covid-19 en un día desde el inicio de la pandemia, con 488.000 infectados registrados durante esa jornada, según la cuenta que lleva a cabo el diario The New York Times, confirmó la Agencia EFE.

Y aunque las cifras no parecen alentadoras en este momento, el epidemiólogo principal del Gobierno que preside Joe Biden, Anthony Fauci, se atrevió este jueves a ser más optimista que en otras ocasiones. Así, Fauci expresó su confianza en que en pocos meses la pandemia alcance una “transición” que desemboque en la convivencia con el virus pero manteniéndolo bajo “control”, de forma que la COVID-19 siga ahí pero sin “perturbar” la sociedad o la economía como lo ha hecho hasta ahora.

Altamente transmisible, menos severa.

En cualquier caso, Fauci insistió en que el coronavirus, y en especial su variante Ómicron es “altamente transmisible” y “todo el mundo” a lo largo del país “está viendo ahora a su alrededor” ese nivel de contagio. Pero también destacó varios estudios hechos hasta la fecha que demuestran que esta variante es “menos severa” que delta, y citó por ejemplo informes que muestran el menor daño pulmonar que provoca la Ómicron con respecto a su antecesora.

A través del portal de EFE se mencionó que Fauci pidió no obstante que no se caiga en la complacencia ni se baje la guardia para no provocar más estrés que el que ya tienen algunas zonas hospitalarias de este país, el más afectado por la pandemia y que tiene un porcentaje de vacunación muy inferior al de otras grandes economías.