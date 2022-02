La noticia no pudo llegar en un peor momento para los exportadores del preciado fruto verde y es que la noche de Super Bowl es una de sus más grandes oportunidades de ventas del año, cuando millones de espectadores en las tribunas o en sus sofás acompañan la euforia del partido con cerveza y guacamole.

Esta prohibición no solo afecta a una industria con casi $ 3 mil millones en exportaciones anuales, sino que lo hace justo en la época más movida para los aguacateros. De hecho, la asociación mexicana de productores y empacadores de aguacate acababa horas antes de presentar su anuncio del Super Bowl para este año.

¡Buenas noticias para los fanáticos!

Las buenas noticias son que los aguacates que servirán como materia prima para los deliciosos platillos que acompañarán el Super Bowl de millones de familias este año ya habían sido exportados a Estados Unidos durante las semanas previas al gran evento deportivo.

Aun así, no deja de ser una medida contraproducente de cara al futuro para las empresas aguacateras que envían sus productos a Estados Unidos, en especial cuando el gobierno decidió suspender las importaciones “hasta nuevo aviso”, informó The Associated Press.