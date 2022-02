“Putin está poniendo a prueba el sistema internacional y viendo hasta dónde puede presionar a la ONU”, dijo la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, y añadió que el reconocimiento de Putin de las dos repúblicas viola el derecho internacional y no es sino el preludio para una invasión, lo que fue negado por el ruso.

El tono del embajador ruso no fue belicoso, sino que, como viene siendo habitual en los últimos debates en el Consejo de Seguridad, trató de rebatir las acusaciones que le llovían desde Estados Unidos, respaldadas en bloque por Reino Unido, Francia, Noruega, Irlanda y Albania. informó Efe.

Líderes mundiales rompen el silencio tras acción rusa

Los líderes mundiales se apresuraron el martes a condenar al presidente ruso, Vladimir Putin, y señalar posibles sanciones, después de que ordenó a sus fuerzas que entraran en las regiones separatistas del este de Ucrania. Si bien los movimientos de tropas de Rusia aún no estaban claros, los líderes en Asia y otros lugares expresaron un fuerte apoyo a la soberanía de Ucrania, junto con preocupaciones sobre cómo una guerra europea podría dañar las economías globales y locales y poner en peligro a los ciudadanos extranjeros atrapados en Ucrania.

“Se debe respetar la soberanía y el territorio de Ucrania”, dijo el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. “Un choque militar en contra de los deseos de la comunidad internacional… traería enormes ramificaciones en la política y la economía no solo de Europa, sino del mundo entero”, informó The Associated Press. Archivado como: EEUU impondrá sanciones a Rusia.