“Estados Unidos no ha hecho concesiones a las principales demandas rusas sobre Ucrania y la OTAN en una respuesta escrita largamente esperada entregada a Rusia el miércoles en Moscú”, señaló el Secretario de Estado, Anthony Blinkin. Hasta el momento, Rusia ha informado sobre la carta que emitió el país.

Ante el conflicto persistente entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos dio a conocer su postura nuevamente. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, señaló este miércoles que ahora c orresponde a Rusia decidir si quiere seguir por el camino de la confrontación o la diplomacia , tras haber enviado una carta de respuesta a las garantías exigidas por Moscú, señaló la agencia Efe.

¿EE.UU. PONDRÁ PAZ ENTRE NACIONES? El Secretario de Estado, Anthony Blinken, informó que enviaron una carta de respuesta a las garantías exigidas por Moscú. Blinkin, anunció que espera la privacidad de la carta quede entre ambas naciones y no se divulgue su contenido a través de los medios de comunicación.

EEUU Rusia toma de decisión: ¿Qué informa la carta?

Blinken dijo que la respuesta de EE. UU., entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia por el embajador de EE. UU. en Rusia, John Sullivan, no cedió terreno en “principios básicos” como la política de membresía de puertas abiertas de la OTAN y la presencia militar de la alianza en Europa del Este, informó The Associated Press.

Blinken dijo que el documento deja en claro que EE. UU. mantiene sus posiciones declaradas con frecuencia. "No hay cambio, no habrá cambio", dijo. Pero dijo que la respuesta escrita a Rusia también contiene ofertas "serias" para un camino diplomático para reducir las crecientes tensiones sobre Ucrania al abordar las preocupaciones rusas sobre otros asuntos, destacó AP.