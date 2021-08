El país registro la cantidad mas alta de niños hospitalizados por covid desde que comenzó la pandemia

La variante delta ya es responsable de casi todos los casos de Estados Unidos

La ciudad de Nueva York quiere aumentar la velocidad en su proceso de vacunación

Washington, 8 ago (EFE News).- Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por covid-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia, advirtió este domingo el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), Francis Collins. En una entrevista con el programa “This Week” de la cadena ABC News, Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante delta.

“Tenemos vacunas que sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la mitad del país todavía no está completamente vacunado”, se quejó el funcionario. Collins señaló que Estados Unidos está pagando “un precio terrible”, ante el rápido aumento de los casos, especialmente entre personas no vacunadas. “Casi todas las muertes son de personas no vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos niños”, alertó.

Los números de los niños hospitalizados por covid

“El mayor número de niños hasta ahora en toda la pandemia -afirmó- está en este momento en el hospital, 1.450 niños en el hospital por covid-19”. Muchos de ellos, por ser menores de 12 años, no estaban vacunados. Aunque indicó que no poseen “datos rigurosos” que apunten a que la delta sea más grave para los pequeños, admitió que escucha la preocupación de los pediatras porque en este nuevo pico de los contagios de la enfermedad “los niños que están en el hospital son más numerosos y están más gravemente enfermos”.

Consultado sobre el próximo inicio del año escolar, pidió a los padres que piensen en las mascarillas como un “dispositivo médico que salva vidas” y no como una “declaración política o una invasión de sus libertades”, y consideró que su uso evitará brotes que obliguen a regresar al aprendizaje remoto. La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), Randi Weingarten, declaró en el espacio “Meet the press”, de NBC News, que el 90 % de los profesores que integran ese sindicado se han vacunado y admitió que están evaluando reconsiderar su política de octubre pasado sobre la vacunación voluntaria de sus miembros.