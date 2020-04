El gobierno chino ha sugerido que la administración del presidente Donald Trump podría estar ocultando algo sobre su respuesta a la crisis del coronavirus, ya que tanto Washington D.C. como Pekín intercambian acusaciones, culpas y desinformación mientras la pandemia continúa extendiéndose en todo el mundo, reseñó Newsweek.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China envió un tuit el lunes sugiriendo que había “crecientes dudas sobre el manejo del COVID-19 por parte del gobierno de Estados Unidos”.

“¿Cuándo ocurrió la primera infección en los Estados Unidos?” preguntó el ministerio chino en el tuit. “¿El gobierno de Estados Unidos está ocultando algo? ¿Por qué optan por culpar a los demás? El pueblo estadounidense y la comunidad internacional necesitan una respuesta por parte del gobierno estadounidense”.

Growing doubts over the US government’s handling of the #COVID19, e.g. When did the first infection occur in the US? Is the US government hiding something? Why they opt to blame others? American people and the international community need an answer from the US government.

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) April 27, 2020