Los CDC recomiendan a los estadounidenses que no viajen a esos países y añaden "Si usted debe hacerlo, asegúrese de estar plenamente vacunado antes de viajar", informó Efe. Hasta el momento, hay ocho países de América Latina y Caribe que han recibido dicha actualización en considerarse de alto riesgo.

El informe detalló que República Dominicana, Guadalupe, Jamaica, San Bartolomé y San Martín representan un tercio de los países que han pasado a la categoría de "riesgo muy alto", en la cual Haití ya se encontraba, señaló Efe. Por el momento, los CDC pidieron que se evite viajar en dichas naciones si la persona aún no está vacunada.

¿Instan a vacunarse?

“El estar plenamente vacunado sigue siendo la mejor manera de protegerse de esta enfermedad grave, aminorar la propagación de la COVID-19 y reducir el número de nuevas variantes (del virus)”, indicaron los CDC e informó Efe. Por el momento, las recomendaciones continúan siendo las mismas y piden al público en general que revise la guía de viaje ante de los contagios.

“Si usted es un ciudadano no estadounidense, un inmigrante no estadounidense (que no es ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU., residente permanente legal o inmigrante) que viaja a los Estados Unidos, visite los requisitos antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos.”, señala la página de los CDC.