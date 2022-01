Después de horas de constante temor, las autoridades actualizan alerta de tsunami para la costa oeste del país. Fue a primera hora de la mañana, que puso fin este domingo a su alerta de tsunami en la costa oeste del país, horas después de que la erupción de un volcán submarino en Tonga provocara olas de más de un metro en California, que sin embargo no provocaron daños graves, señaló la agencia Efe.

Primero, quitaron la alerta de tsunami para los estados de Oregón, Washington, Alaska y la Columbia Británica canadiense, posteriormente fue al estado de California que decidieron quitar la alerta. Expertos, indican que no hay indicaciones que la alerta siga por lo que los ciudadanos podrían relajarse ante la posibilidad de un “tsunami destructivo”.

¿YA NO HAY PELIGRO? Autoridades, anunciaron el fin de la alerta de tsunami que se había interpuesto para la costa oeste del país. La advertencia que habían interpuesto, fue por la erupción del volcán en Tonga que causó que varias naciones alertaran a sus pobladores por un posible tsunami en sus costas; en Estados Unidos, no se registraron daños graves.

EEUU levanta alerta tsunami: ¿No hay un riesgo latente?

Las olas del tsunami causaron daños a barcos en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda y Santa Cruz, California, pero no parecieron causar daños generalizados. Snider dijo que anticipó que la situación del tsunami en los EE. UU. y en otros lugares continuaría mejorando, señaló The Associated Press sobre la presencia del tsunami en el país.

“No se ha registrado un tsunami destructivo“, concluyó en su último boletín ese servicio, perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Hasta el momento, la página de alerta de tsunamis testificó que “no hay alertas que notificar” y la última fue dirigida a Tonga. Archivado como: EEUU levanta alerta tsunami