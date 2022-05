Millones en EEUU tendrán hasta MAYO para reclamar cheques

Recientemente finalizó el plazo para aplicar a los programas de Ingreso Básico Universal (UBI) que están implementando en las ciudades de Chicago, Illinois, y de Baltimore, Maryland; así que debe actuar lo más pronto posible si no quiere perder la ayuda en su localidad.

Muchos estados y ciudades en Estados Unidos diseñaron e implementaron diversos programas de ayuda para las familias y en especial para las personas que se vieron afectadas por la pandemia, pero se acercan las fechas límite para dos de estos programas de asistencia en efectivo así que es mejor tomar nota para no perder la oportunidad.

Cheques de hasta $ 850 en Georgia

La fecha límite más cercana es la del programa In Her Hands, en el estado de Georgia, donde más de 650 mujeres recibirán pagos mensuales de $850 por un periodo de dos años. Según los detalles del programa, las personas deben vivir en Old Fourth Ward, o partes de Sweet Auburn, y tienen solo hasta las 23:59 este 15 de mayo para presentar su solicitud en línea.

Las personas elegibles también deben ser mujer de al menos 18 años, haber sufrido algún impacto negativo a causa del Covid-19, bien sea por problemas de salud o por haber perdido el empleo, con ingresos iguales o inferiores al 200 % del nivel federal de pobreza, lo que sería de hasta $27,180 dólares por personas o de hasta $55,500 para una familia de cuatro.