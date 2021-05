EEUU otorga nuevamente estatus de protección temporal a haitianos

El DHS aclaró que aunque una persona se pueda apegar al estatus de TPS, esto no servirá de ayuda para que ese inmigrante pueda conseguir la residencia permanente y tampoco da ningún otro estatus migratorio. Sin embargo, indicó que si una persona se encuentra bajo TPS no podrá ser expulsada de Estados Unidos, por lo menos por el tiempo que establece el gobierno.

Desde el viernes, los haitianos que residen en Estados Unidos o las personas sin nacionalidad cuyo último lugar de residencia fue Haití, pueden comenzar a elaborar sus solicitudes siempre que cumplan los requisitos, indicó DHS. El TPS será para quienes ya estén en el país, quienes viajen a Estados Unidos luego del anuncio no tendrán el mismo derecho e incluso corren el riesgo de ser deportados.

TPS para los venezolanos

Apenas en marzo, el gobierno de Biden también otorgó TPS a los venezolanos. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS), confirmó la información. Se trata de un Estatus de Protección Temporal de 18 meses a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, reseñó The Associated Press.

El estatus permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación. Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del ocho de marzo, expresó Alejandro Mayorkas. Unos 320 mil venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS de Biden.