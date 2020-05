EEUU deuda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que planea una emisión de 2.99 billones de dólares de deuda desde abril hasta junio, para financiar las medidas de estímulo destinadas a paliar los estragos de la pandemia del coronavirus.

Los casi 3 billones de deuda pública suponen una cifra significativa, especialmente porque cubrirá solo el gasto de tres meses, mientras que durante todo el año pasado el Tesoro emitió solo 1.28 billones de dólares, según informó la agencia de noticias Efe.

En un comunicado, el Tesoro indicó que planea pedir prestados otros 677 mil millones para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), por lo que al final de año se podría alcanzar un número récord de déficit, ya que en los primeros seis meses del actual año fiscal (desde octubre de 2019 hasta marzo de este año), EEUU ya emitió 744 mil millones de deuda.

En total, la deuda de EEUU está ya cerca de los 25 billones de dólares, según datos del Tesoro.

Ese departamento explicó en su nota que el aumento del endeudamiento se debe “principalmente” al impacto del brote de COVID-19 y argumentó que es necesario para cubrir los programas destinados a ayudar a los individuos que se han quedado sin empleo, así como a las pequeñas y medianas empresas.

