Gobierno del presidente Joe Biden tomaría una drástica decisión sobre los indocumentados en Texas.

Un funcionario aseguró que EEUU deportará cantidades masivas de haitianos a partir del domingo.

La fuente indicó que EEUU deportará masivamente a los haitianos en múltiples vuelos.

Se habría tomado una drástica decisión debido a la masiva llegada de migrantes por los cruces fronterizos ilegales. EEUU deportará enormes cantidades de haitianos indocumentados que llegaron a Texas a partir del domingo, aseveró un funcionario.

El gobierno del presidente Joe Biden planea la deportación a gran escala de migrantes haitianos que se encuentran en una pequeña ciudad fronteriza de Texas, al ponerlos en vuelos hacia Haití a partir del domingo, dijo el viernes un funcionario, lo que representa una respuesta drástica y súbita a la presencia de miles de personas que repentinamente acamparon debajo y alrededor de un puente, reportó la agencia de noticias AP.

Funcionario reveló que EEUU deportará a migrantes haitianos

Los planes aún no se han detallado, pero presumiblemente serán entre cinco y ocho vuelos diarios, según el funcionario con conocimiento directo de los planes quien no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. San Antonio, la ciudad importante más cercana, podría ser uno de los puntos de salida.

Otro funcionario gubernamental, quien también habló con la condición de que se guardara su anonimato, prevé dos vuelos diarios cuando mucho, y dijo que a todos los migrantes se les aplicarán pruebas diagnósticas de COVID-19 antes de partir.