EEUU coronavirus. El presidente Donald Trump afirmó este lunes que EEUU “se ha impuesto” en la batalla contra el coronavirus y que los números de afectados están bajando, a pesar de que la cifra de muertes acaba de superar las 80 mil y la de contagios pasa ya los 1.3 millones.

En una rueda de prensa destinada a subrayar los avances en la producción y distribución de pruebas de coronavirus en Estados Unidos, Trump aseguró que su país ha “salvado cientos de miles de vidas” en la lucha contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Estados Unidos ha aceptado la tarea, hemos estado a la altura del momento y nos hemos impuesto”, sentenció el presidente.

Esa afirmación suscitó comparaciones en Twitter con la de “misión cumplida”, que proclamó en mayo de 2003 el entonces presidente George W. Bush en referencia a la invasión de Irak, a pesar de que la guerra aún duraría muchos años más.

Interrogado después al respecto, Trump aseguró que se refería a la aceleración en la producción y distribución de pruebas contra el coronavirus, aunque hizo esa afirmación en un contexto que no tenía que ver con los tests y sí con los esfuerzos de EEUU para salvar vidas.

La declaración de Trump llegó poco después de que EEUU superara la barrera de las 80 mil muertes a causa de la COVID-19, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

.@HHS_ASH Admiral Giroir breaks down America's leadership on testing, by the numbers. pic.twitter.com/jfaR05cdUY

— The White House (@WhiteHouse) May 11, 2020