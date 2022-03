Este jueves, un alto funcionario del gobierno de Biden, bajo condición de anonimato, dijo que las fuerzas de defensa y reconocimiento de misiles que sirven en el área del Pacífico han sido puestas en estado de ALERTA MAYOR, en especial ante la posibilidad de que Corea del Norte ejecute una prueba de largo alcance, informó The Associated Press.

En contraparte, Estados Unidos ha decidido no solo poner a su gente en alerta, sino tomar acciones contundentes y es que según algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Corea del Norte tiene prohibido hacer disparos de misiles balísticos intercontinentales

No sería la primera vez que Estados Unidos presione a Corea del Norte. En 2017, los lanzamientos de prueba de sus misiles de largo alcance llevaron al entonces presidente estadounidense Donald Trump a amenazarlos con desplegar “fuego y furia”. La situación se tensó al punto de poner a ambas naciones al borde de un conflicto.

Estrenando nuevo misil

Este nuevo misil no es un secreto para nadie, ya que fue presentado públicamente en Pyongyang, la capital norcoreana, durante las celebraciones del 75vo aniversario del Partido Comunista de Corea del Norte que se llevaron a cabo en 2020, recordó The Associated Press.

¿Qué características tiene? Aunque el funcionario estadounidense no detalló cuál es el máximo alcance de este armamento, sí explicó que este en particular es el misil balístico intercontinental más grande entre todos los que han diseñados los norcoreanos anteriormente.