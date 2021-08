EEUU lanza ataque aéreo contra el Estado Islámico en Afganistán

Se trató de un ataque aéreo no tripulado

El portavoz del Comando Central confirmó una víctima

EEUU contraataca Estado Islámico. El ejército de Estados Unidos contraatacó al Estado Islámico el sábado, bombardeando a un miembro del Estado Islámico en Afganistán, menos de 48 horas después de que un devastador atentado suicida atribuido por el grupo mató a 169 afganos y 13 militares estadounidenses en el Aeropuerto de Kabul.

El Comando Central de EE. UU. dijo que llevaron a cabo un ataque con drones contra un miembro del Estado Islámico en Nangahar, que se cree que está involucrado en la planificación de ataques contra EE.UU. En Kabul. El ataque mató a una persona y el portavoz, capitán de la Armada William Urban, dijo que no sabían de víctimas civiles, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Biden cumple promesa: EEUU contraataca Estado Islámico

No estaba claro si ese individuo estuvo involucrado específicamente en la explosión suicida del jueves afuera de las puertas del aeropuerto de Kabul, donde multitudes de afganos intentaban desesperadamente ingresar como parte de la evacuación en curso del país después de la rápida toma de poder de los talibanes.

El ataque aéreo cumplió una promesa que el presidente Joe Biden hizo a la nación el jueves, cuando dijo que los perpetradores del ataque no podrían esconderse. “Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo. Los líderes del Pentágono dijeron a los periodistas el viernes que estaban preparados para cualquier acción de represalia que ordenara el presidente. Archivado como: EEUU contraataca Estado Islámico.