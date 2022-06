Miles en EEUU recibirán cheques de $850 dólares a partir de JUNIO

Miles de ciudadanos en EEUU comenzarán a recibir cheques de $850 dólares a partir de JUNIO

El estado enviará cheques de $850 dólares a unos 858,000 habitantes

Para recibir la ayuda tiene que haber presentado su declaración de impuestos

¡CHEQUES DESDE ESTE MES! Miles de ciudadanos en EEUU ya no tendrán que esperar más y es que comenzarán a recibir cheques de $850 dólares a partir de JUNIO. Eso sí, primero debe responder una pregunta: ¿ya presentó su declaración de impuestos 2021? Si no lo ha hecho, corra a hacerlo para que no se pierda de la ayuda.

La gobernadora del estado de Maine, Janet Mills, propuso devolver más de la mitad del superávit presupuestario a la gente de Maine, así que los residentes del estado estarán muy pronto recibiendo cheques directos de hasta $850 dólares. ¡Junio es el mes mágico!

“La gente de Maine está lidiando con el aumento de los costos como resultado de la inflación provocada por la pandemia, que van desde mayores costos de energía hasta mayores precios de los bienes cotidianos”, dice el comunicado de la gobernación, cuyo objetivo es asegurar de entregar “a la gente de Maine los recursos que necesitan para hacer frente a estos costos más altos”.

La propuesta de la gobernadora Mills recibió el respaldo de los legisladores estatales, de forma que ahora el estado enviará cheques de $850 dólares a unos 858,000 habitantes de Maine, lo que representa una devolución de impuestos de $729.3 millones de dólares.