El ataque ordenado por EE.UU. a una base militar en Siria dejó un muerto y varios heridos

“Estoy seguro del blanco que atacamos, sabemos a lo que le dimos”, dijo el secretario de Defensa de EE.UU.

El bombardeo representa la primera acción militar del gobierno del presidente Joe Biden

Un ataque aéreo de Estados Unidos en Siria contra instalaciones pertenecientes a un poderoso grupo armado respaldado por Irán mató a uno de sus combatientes e hirió a varios más, dijo un responsable de la milicia iraquí el viernes, de acuerdo con The Associated Press.

El Pentágono dijo que los bombardeos eran en represalia por el ataque con cohetes perpetrado en Irak a mediados de mes que causó la muerte de un contratista civil y heridas a un militar estadounidense y a otros soldados de la coalición.

Las acciones contra Kataeb Hezbollah, o Brigadas de Hezbollah, alcanzaron una zona fronteriza entre Boukamal, Siria, y Qaim, en el lado iraquí, dijo a The Associated Press el miliciano, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre el ataque.

Grupos que monitorean la guerra civil siria dijeron que los ataques afectaron a camiones que trasladaban armas a una base para grupos apoyados por Irán en Boukamal.

“Estoy seguro del blanco que atacamos, sabemos a lo que le dimos”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, a los reporteros que volaban con él de California a Washington, poco después del ataque del jueves en la noche.

El operativo fue la primera acción militar del gobierno del presidente Joe Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos que plantea China, a pesar de la persistencia de las amenazas en Oriente Medio.

La decisión de Biden de lanzar un ataque en Siria no parece indicar que Washington ampliará su implicación en la región sino mostrar que defenderá a sus tropas en Irak.

Estados Unidos ya atacó en el pasado instalaciones de Kataeb Hezbollah en Siria. El grupo ha sido acusado de numerosos ataques contra personal e intereses estadounidenses en Irak. El movimiento iraquí es independiente del movimiento de Hezbollah en Líbano.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto en Siria, los ataques alcanzaron un cargamento de armas que estaba siendo trasladado en camiones que entraron a territorio sirio desde Irak.