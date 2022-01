¿Un conflicto militar en puerta?

Ante las palabras de Psaki, la tensión en torno a la posibilidad de un conflicto armado parecen crecer en Estados Unidos. Tan solo hoy, el Pentágono anunció que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha puesto hasta 8,500 soldados en alerta máxima, por lo que estarán preparados para desplegarse si es necesario para tranquilizar a los aliados de la OTAN frente a la agresión rusa en curso en la frontera con Ucrania, señaló AP.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que no se han tomado decisiones finales sobre los despliegues. Dijo que la orden se trata de garantizar que Estados Unidos esté listo para responder si la OTAN decide desplegar su fuerza de respuesta, informó The Associated Press. Por tal motivo, las especulaciones ante la información que brindó Jen Psaki y John Kirby, no han parado.