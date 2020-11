Aseguran que extradición de Salvador Cienfuegos habría servido para que EEUU y México pactaran captura de ‘El Mencho’

Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’ se vuelve tendencia en las redes sociales

EE.UU. y Mexico hacen acuerdo para poder arrestar al líder del narcotráfico

Estados Unidos retira cargos a Salvador Cienfuegos con tal de que México arreste al narcotraficante

Acuerdo arrestar El Mencho. En los últimos días las redes sociales han estado muy movidas y eso se debe a que Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’ líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha hecho tendencia.

Y esque EE.UU a decidido retirar de todo sus cargos de lavado de dinero y de narcotráfico a Salvador Cienfuegos quien fuera el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), según portal Sin Embargo.

Esto lo hizo con tal de que el Gobierno de México capturara al líder del CJNG ‘El Mencho’ quien es un narcotraficante de los de más alto nivel y que además está ligado al tráfico de grandes cantidades de opioide sintético fentanilo.

Según la agencia Reuters se informó que no se pudo detectar que ‘El Mencho’ es el objetivo del canje por el General Cienfuegos ya que su fuente no reveló el nombre para no arriesgar la investigación.

Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’ ha sido tendencia en las redes sociales ya que los internautas creen que podría tratarse de él, sobre el acuerdo que hacen EE.UU. y México.

LA DEA TIENE UNA LISTA DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS LA MITAD SON MEXICANOS

Incluso la lista de los 8 fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la mitad de ellos son mexicanos.

Estos son Rafael Caro Quintero, quien fue líder del Cártel de Guadalajara, Ismael Zambada García,“El Mayo”, quien es la cabeza del cártel de Sinaloa, también está Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo Guzmán” y quien integra también el cártel de Sinaloa.

Archivado como Acuerdo arrestar El Mencho.