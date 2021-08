Tras supuesta infidelidad, Edwin Luna rompe el silencio

¿Qué pasará con su relación?

No sabe qué está pasando por la mente de su esposa “Firmamos un acuerdo, pero cada acción tiene sus consecuencias”. Edwin Luna rompe el silencio tras supuesta infidelidad en donde salieron varias imágenes de su esposa Kimberly Flores ‘coqueteando’ con el actor Roberto Romano durante su participación en el reality La casa de los famosos, ante esto, el cantante declaró el posible rumbo que tomará su relación. A unos días de que comenzara el reality show, La casa de los famosos, varias celebridades han dado de que hablar, desde Verónica Montes afirmando que está saliendo con Rafael Amaya, hasta Kimberly Flores, quien actualmente se le acusa de infidelidad por andar muy “pegadita” con el actor Roberto Romano. Edwin Luna rompe el silencio tras rumores de infidelidad Tras esto, el cantante Edwin Luna ha decidido romper el silencio e informó para el programa Al Rojo Vivo que incluso a él lo habían invitado pero que negó esta oportunidad por otros proyectos, sin embargo, comenta que fue él mismo quien apoyó a su esposa a aceptar: “Yo fui de las primeras personas en decirle que acepte, sé que en su mente está consciente de lo que haciendo y de lo que está sucediendo, y estoy tranquilo”. El mexicano declaró que ha visto todas las imágenes que han estado circulando de Kimberly Flores con el actor Roberto Romano, y que incluso lo ha visto en vivo: “Obviamente como humano, ves lo que sucede y te entra una inquietud, porque es lo que la gente está viendo ahorita, y me preocupa, pero como esposo no, porque ya sabíamos ella y yo lo que podría suceder”.

Tienen un “acuerdo”; Edwin Luna rompe el silencio tras rumores de infidelidad También comentó que, a pesar de que ya sabía que muchas cosas iban a pasar, lo que sí no soportaría sería ver una relación sexual entre su esposa Kimberly Flores y el actor Roberto Romano: “Lo hablamos los dos, obviamente, pero no estamos hablando de una relación sexual, ya cuando yo vea que ‘oye, se fueron a la cama, y dos tres días después lo volvieron a hacer’, el panorama obviamente va a cambiar, esa es una realidad”. Antes de entar a este reality, tanto el cantante como Kimberly Flores se entregaron una carta, el cual la guatemalteca le decía que le daba toda la libertad al cantante de hacer lo que él quisiera estando a fuera: “Me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera estando en casa, aceptando que toda acción tiene sus consecuencias, y que si se entera la familia iba a acabar”.

“Los dos estamos muy conscientes de lo que somos”: Edwin Luna rompe el silencio tras rumores de infidelidad Edwin Luna declaró para el programa Al Rojo Vivo que está muy tranquilo debido a que tanto él como su esposa Kimberly Flores estaban muy conscientes de su relación y de su amor, y que ambos tienen como prioridad eso: “Ella podría estar tranquila, de que yo estoy aquí afuera cuidando de mis hijos, y cuidando todo lo que tenemos”. “Y al igual de que yo estoy tranquilo de que ella está cuidando nuestra familia, ojo, yo no sé qué está pasando en su mente, o cuáles son sus estrategias para durar, yo sé que es una mujer que me ha dado su respeto, su amor y ha cuidado a mis hijos durante cuatro años, yo sé que ella no va llegar al extremo de terminar con nuestra familia”, dijo Edwin Luna tras romper el silencio sobre los rumores de infidelidad por parte de su esposa.

“Cuando salga lo vamos a platicar”; Edwin Luna rompe el silencio tras rumores de infidelidad Cuando se le preguntó al originario de Monterrey si creía que este ‘coqueteo’ entre su esposa y el actor Roberto Romano era parte de la estrategia de Kimberly Flores para quedarse en el reality, Edwin Luna rompió el silencio y declaró que realmente no sabía cuáles eran los pensamientos de ella: “Te voy a ser bien honesto, no sé cómo está sucediendo la realidad de las cosas, pero cuando salga lo vamos a platicar, para mí no ha sucedido nada grave como para yo decirle, ‘cuando salgas vamos a terminar’. “Yo no me quiero hacer una tormenta y decir ‘ay porque me ha fallado’ porque no lo ha hecho, para mí esto está todo bien, no ha sucedido absolutamente nada, ya veremos, faltan tres meses para que el reality se acabe, ya cuando acabe, quiero sentarme a platicar y preguntarle qué hiciste y por qué lo hiciste, pero para mí no ha sucedido absolutamente nada”, declaró Edwin Luna tras romper el silencio.

Edwin Luna rompe el silencio y declara que ha aprendido más de su esposa Durante este reality show, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna declaró que se sentí que ella vivía en una jaula de oro, algo que sin duda tomó gran importancia para el cantante, ya que afirma que él estaba aprendiendo más de su esposa y de que cómo se ha sentido en su relación con él: “Sí, si escuché eso, y me siento muy contento, yo creo y quiero entender que cuando ella salga nuestra relación va a ser más fuerte, porque ella se está atreviendo a decir algo que nunca me pudo decir en persona, ella sabe que la veo, estoy aprendiendo una gran lección y exactamente lo que nos faltaba a nuestra relación y yo no me daba cuenta”, declaró para el video con duración de casi 20 minutos.

Declaró que estaba aprendiendo nuevas cosas de su relación Posteriormente, el cantante Edwin Luna está seguro que después de salir de este reality show, su relación será cada vez más fuerte, debido a que él estaba aprendiendo nuevas cosas y necesidades que él no sabía que había en su relación, debido a que cada día está aprendiendo cosas nuevas, y cosas que él no sabía que faltaban. Mencionó que estar lejos de su esposa Kimberly Flores sin nada de comunicación era lo mismo que ella vivía cuando él se iba de gira y no le respondía por cuestiones de trabajo: “Ahora yo estoy en el papel de ella, ahora yo soy quien se pregunta quién me va a ayudar, a quien le digo que estaba pasando, es muy complicado y me estoy dando cuenta de eso”, dijo Edwin Luna tras romper el silencio y hablar de la supuesta infidelidad por parte de su esposa.

“Me estoy enamorando más de ella”, confesó Edwin Luna Para sorpresa de muchos, el cantante mexicano, Edwin Luna comentó que se estaba enamorando más de su esposa, debido a que está aprendiendo y viendo cosas que él no había visto: “Tengo que serte honesto, me estoy enamorando más de mi mujer, porque estoy viendo todo lo que hace y dice, y estoy aprendiendo más de ella. Mencionó que incluso puede ver como ella lo está extrañando adentro del concurso: “Ayer me tocoó ver como cantaba una de mis canciones, como me dice que me extrañaba y me mandaba un beso a través de la cámara, y es que cuando alguien extraña en verdad te lo demuestra, y ella lo está haciendo, ella trata de no sacarme de su mente y para mí eso es muy valioso”.

Ya no le sorprenden lo comentarios de burla Ante los múltiples comentarios que ha recibido de la gente en donde no lo bajan de “cornudo” Edwin Luna declaró que eso lo ha vivido durante los cuatro años de su relación y que ya no es algo que le moleste porque saben que no son verdad: “¿Ves algo tu de novedad ante estos comentarios? Durante 4 años me han dicho lo mismo, durante 4 años me han criticado igual, durante 4 años me han dicho que nosotros no vamos a durar, si me preguntas cpomo me siento, la verdad son los mismos, ya me han sucedido, y volvemos a lo mismo, para mí, mi esposa no está haciendo nada malo”.

¿Le habrá hecho algo a Kimberly Flores para perdonarle sus acciones? Edwin Luna confesó que aun así y ante todos estos rumores de la gente, él se mostró indeciso en sacar a Kimberly Flores del reality, ya que no sabía si esto podría echar a perder los planes que puede que ella esté haciendo ahorita: “No lo sé, pero ¿qué tal si sí es una estrategia de ella y yo la saco y yo la echo a perder?”. Para finalizar, comentó que todo esto lo está haciendo madurar y que realmente lo único que haría sería decirle que ahí estaba él y que la estaba esperando. Ante estas declaraciones de Edwin Luna, muchos usuarios reaccionaron, argumentando que de seguro algo le había hecho el cantante como para perdonar una infidelidad: “Este Luna algo le hizo a ella, y por eso se las está cobrando, no le queda de otra que darle la libertad a su esposa”, comentó un seguidor.