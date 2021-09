¿Se cansó de que le llamaran ‘cornudo’?

Edwin Luna ‘se va y se mete’ a la Casa de los Famosos

¿Marcará territorio con su esposa Kimberly Flores? A una semana de que los ojos del mundo se posaran en Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna por coquetear con un actor en La Casa de los Famosos, reality de Telemundo, ahora el cantante vocalista de 'la Trakalosa', a quien le han llamado 'cornudo' reacciona y ¿se va a meter a defender lo que es suyo? A través de unas escenas del reality show La Casa de los Famosos, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna y con quien tiene varios hijos, se dejó ver muy cariñosa con un actor que la besó en la mejilla y con quien jugaba muy animadamente, por lo que rápidamente se le criticó por su comportamiento. Edwin Luna ¿se va a meter a La Casa de los Famosos para defender su amor por Kimberly Flores? Tras dichos momentos, las redes sociales encendieron la polémica porque Edwin Luna estaba 'quedando como cornudo' en su vida mientras se hacía cargo de sus hijos y Kimberly Flores estaba en la Casa de los Famosos con su 'supuesta infidelidad', pero ¿será que se cansó el cantante y decidió entrar a marcar territorio? A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna publicó un video donde deja bastante clara la descripción: "Me fui a meter a la casa de los famosos jejeje", acompañado de unos emojis y un 'te amo' para Kimberly Flores, con quien claramente no está molesto por su comportamiento.

Kimberly Flores dejó en evidencia algo de su esposo Edwin Luna Sin embargo, Edwin Luna no dejará a sus hijos para ingresar a La Casa de los Famosos, pues únicamente ‘hizo acto de presencia’ por medio de su esposa Kimberly Flores y una reveladora conversación con una de sus compañeras a la que les enseñó una prenda muy especial. “Estas las cargábamos en Dubai, nos mandaron a hacer un montón de ropa así, una diseñadora que es nuestra madrina para cargarlas en el camino, o sea en el viaje… mira esta”, fue lo que dijo Kimberly Flores para después enseñar una especie de frazada con una foto muy abrazada de Edwin Luna.

Edwin Luna hizo ‘acto de presencia’ en La Casa de los Famosos En el momento en que Kimberly Flores enseñó la frazada ‘especial’ mandada a hacer, se puede leer la palabra LOVE (Amor) en una foto donde abraza a Edwin Luna y una de las compañeras le dice que ya cree reconocer a su pareja sin saber aún su nombre, pero asegura ‘ubicarlo’. “Mira esta ve… ay qué linda… ay yo sé quién es… mi marido… ¿ya sabes quién es? Pues sí güey el nombre no lo sabía pero sí lo ubico…”, se escucha la platica entre Kimberly y dos se las compañeras de habitación quienes se emocionan al conocer a Edwin Luna; luego añade: “Pero digo ¿si me la quedo no me regañan? Porque no se pueden tener fotos… ¿qué hago? ¿Jefa me la puedo quedar? ¿Jefa me puedo quedar con esta sábana?”, pregunta la morena.

“¿Me puedo quedar con mi marido?”, dice Kimberly Flores Y Kimberly Flores fue insistente: “¿Jefa me puedo quedar con mi marido? Me avisa, voy a dejarla aquí mientras lo piensa…”, finalizó enseñando a la cámara su sábana.. pero en el video subido por Edwin Luna, la gente no fue muy amable y las críticas de nuevo aparecieron y burlándose le comentaron: “Quiérase un poco mi reyyyyy”, “Cuernudo”, “Hasta Cancún se ven”, “Vaya al fin sale a relucir bien su esposo”, “Ya no sabe ni como remediar el mal que y so pero en fin”, “Hasta ahora se acordó la zor… que tiene marido ….. pero cuando andaba viéndole el chile al Roberto ni de la cobija se acordó”, “Que se puede esperar si de donde la sacoooooo jajaja mal agradecida”, comentaron.

Kimberly Flores hace polémica en La Casa de los Famosos A unos días de que comenzara el reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ en donde varias celebridades están dando de qué hablar, a la esposa de Edwin Luna, la guatemalteca Kimberly Flores se le acusa de infidelidad con el actor Roberto Romano con quien anda muy ‘pegadita’ y por eso los comentarios contra el esposo de la morena no han sido muy ‘amables’ tachándolo de cornudo. Ahora, Edwin Luna ‘reaparece’ en un video de Instagram en donde en lugar de contestar las ofensas de que su esposa Kimberly Flores está en infidelidad, él presume ser un papá ‘luchón’ haciéndose cargo de sus hijos y actividades personales mientras su esposa está encerrada en el reality show. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO)

Edwin Luna presume su vida ‘sin su esposa’ Kimberly Flores Mientras en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna se comporta muy coqueta y ‘pegadita’ al actor Roberto Romano frente a la gente de miles de personas, el cantante de la Trakalosa, lucha por sacar adelante a sus hijos con sus labores, además de trabajar en su cuerpo y en la música. Desde que comenzó el comportamiento de su esposa Kimberly Flores, el Instagram de Edwin Luna ha recibido un sinfín de burlas y ofensas cuestionándolo de qué sentía que la morena le fuera ‘infiel’, sin embargo, el cantante se había mantenido ‘callado’, pero eso cambió con un video que compartió.

Edwin Luna confiesa que no ha sido nada fácil estar sin su esposa Kimberly Flores A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna subió un video de 5 minutos de duración en donde se puede ver cómo su vida es ahora que su esposa Kimberly Flores está dentro del reality show de Telemundo y no tuvo más remedio más que hacerse cargo de la casa y de sus labores como papá. “Bueno, pues hoy es el primer día en el cual mi esposa ya no está con nosotros en casa, me toca hacer todas las actividades del día… como me toca complementarme con la parte de mi esposa y la mía tengo que estar más activo desde más temprano, pero está padre…”, comenzó contando Edwin Luna.

¿Kimberly Flores en infidelidad? El cantante confiesa lo que le dijo su esposa antes de irse al reality show Pero como si ya ‘supiera’ lo que iba a pasar, Kimberly Flores le dijo unas cosas antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ a Edwin Luna y él lo confesó: “Cuando se fue, tenía ella la duda de que si yo iba a poder hacer todo, que no me iba a estresar y demás, espero que no, hoy es el primer día, espero que lo disfruten conmigo”, dijo el cantante mientras se podía ver cómo entrenaba en el gym desde temprano. “Ya estando en el gimnasio me fui dando cuenta de algo que decía mi esposa ‘que la iba a extrañar’ en todos los sentidos y en el gimnasio sí porque entre los dos nos complementamos, cuando estamos cansados ella me dice ‘échale todas las ganas, vamos’, aún así andemos cansados, nos hayamos ido de fiesta un día anterior y el día de hoy estar sólo sí es un poco complicado, aburrido”, comentó el cantante mientras aparecían las imágenes cansado en el gimnasio.

“Ya me sentía con ganas de regresarme a la casa”, aseguró Edwin Luna El cantante no la pasó ‘tan bien’ en el primer día sin su esposa Kimberly Flores al frente de su casa y confesó: “Estando ahí (en el gimnasio) me dieron ganas de regresarme a la casa”… Para después contar que tuvo que acelerar su rutina de entrenamiento porque tenía que volver temprano a casa con sus hijos… “El día de hoy, Daniel tiene su primera interacción con la escuela, el día de hoy y mañana tiene que estar en tradición escolar, pero me tuvo que levantar antes de las 6 para a las 6 estar en el gimnasio, terminar, regresar y estar con el papi, desayunar y después de las 9 pasar por mi amigo Rubén para irnos al estudio a producir una canción…”, manifestó el cantante.