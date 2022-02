Edwin Luna revela que él y su esposa van a terapia

Por su parte, Kimberly Flores mencionó que la terapia es muy importante (tomarla) en pareja, ya que ambos traen secuelas de niños o cosas que vivieron en su entorno: «Y nunca sabíamos porque en una pareja no funcionaba». Todavía faltarían más revelaciones por compartir.

«Toda mi vida siempre dije que los psicólogos y los psiquiatras eran para los locos, yo era de esa idea, y la verdad empezamos a tomar terapia y no la hemos dejado, vamos con psicólogo y con psiquiatra, con los dos, no exactamente que eso haya desatado, pero creo que nos dio la madurez necesaria para tener el valor de decir: ‘hay que hacerlo por nuestra familia'», reveló Edwin Luna.

«Sí después de una terapia nos damos cuenta de que por alguna razón nuestra relación no puede fluir, lo hacemos, y gracias a Dios estamos juntos», dijo Edwin Luna, quien por otra parte, le mandó decir a Christian Nodal que le eche muchas ganas y salga adelante tras su rompimiento con Belinda.

En otra parte de esta reveladora entrevista, el lider de la agrupación musical La Trakalosa de Monterrey compartió que él y su esposa tomaron la decisión, antes de ir a terapia, de platicar entre ellos y ver si en realidad debían estar juntos como pareja o no: «Gracias a Dios, tomamos la decisión de que sí».

¿Se van a tatuar Kimberly Flores y Edwin Luna?

Luego de confesar que acuden a terapia en pareja, Kimberly Flores expresó que más que hacerse un tatuaje para demostrarSE su amor, ambos tienen algo que los va a unir por el resto de sus vidas, su hija Gianna Luna: «Los tatuajes están de más, tenemos una hija, que por más que no nos querramos, espero en Dios que no pase, ella nos va a unir toda la vida».

No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales expresaran sus puntos de vista tras enterarse de esta confesión, y la realidad es que ninguno de los dos no salieron muy bien librados, pues aún no olvidan el comportamiento de Kimberly en La casa de los famosos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).