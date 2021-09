Kimberly Flores y Edwin Luna mandan mensaje

Bromean respecto a las críticas que reciben

Seguidores afirman que van a terminar como Chyno Miranda y Tashie “Son unos ridículos”. Se revela un video en donde aparece el cantante mexicano Edwin Luna a lado de su esposa, la modelo guatemalteca, Kimberly Flores mandando un contundente mensaje para todos los internautas en redes sociales, y seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ se van en contra de la pareja, afirmando que ambos terminarán como Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos. Relacionado Alejandro Fernández llora en pleno concierto en Chicago y reaviva rumores de muerte de su papá Vicente Fernández (VIDEO) Una mujer y su hijo de 2 años murieron al caer del tercer nivel del estadio Petco Park Ponen fecha límite para quienes no han cobrado cheque de estímulo económico Vaya que las cosas no parecen ir mejorando para Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores, y es que después de que la guatemalteca ingresó al reality La Casa de los Famosos, la pareja se convirtió en un tema diario, esto debido a que mucho se argumentó que Kimberly le estaba siendo infiel al cantante de La Trakalosa de Monterrey con su compañero de programa, el actor Roberto Romano. Aseguran que todo está bien en su matrimonio Tras esto, fue el mismo cantante quien le pidió a la modelo salirse del reality semanas después, ya que a palabras de Edwin Luna, sus hijos no se encontraban bien, afirmando que lloraban la mayoría de los días por su mamá, además de que hijo mayor tenía varios problemas personales que Kimberly Flores tenía que tratar. Y es que a pesar de que la guatemalteca ya no está más en el reality, eso no ha impedido que seguidores en redes sociales dejen de hablar de ella, ya que desde que se salió de La Casa de los Famosos, muchos han asegurado que la relación pronto llegará a su fin, a pesar de que ambos han dicho en muchas ocasiones que esa idea no ha pasado por sus cabezas.

Lo toman como broma; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje y seguidores afirman que terminaran igual que Chyno Miranda y su esposa Ante estas innumerables críticas por parte de muchos usuarios en redes sociales, en especial para el cantante originario de Monterrey, Edwin Luna, a quien no lo bajan de ser una persona “cornuda”, los artistas han decidido mandar un contundente mensaje en redes sociales, tomando como broma todo lo que están diciendo sobre ellos. Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de Suelta la sopa, en donde Kimberly y Edwin decidieron responder a todas las cítricas, una vez más, y tomarlo como broma, asegurando que nada de lo que la gente estaba comentando era verdad, esto provocó que usuarios afirmaran que la historia iba a terminar igual que la de Chyno Miranda y su esposa.

Se ríen de las críticas; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje y seguidores afirman que terminaran igual que Chyno Miranda y su esposa Al pie del video, el cual ya cuenta con más de 193 mil reproducciones, la cuenta de Instagram del programa de Telemundo escribió lo siguiente: “Kimberly Flores y Edwin Luna le manda un mensaje a la gente que los critica y busca indirectas en las fotos y frases que postean, ¿Qué opinas?” En dicho clip se logra observar a Kimberly a lado del cantante, mientras que la modelo en tono de burla le pregunta a su esposo lo siguiente: ” Oye amor, ¿qué opina de eso?, que ahora hasta nos leen los ojos, las cejas los dedos y todo lo demás, a ver que vean está sonrisa jaja”, inició la también estrenada cantante guatemalteca.

¿Terminarán como Chyno y su esposa?; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje Posteriormente a este mensaje, Edwin Luna y Kimberly Flores comenzaron a jugar y a bromear al respecto, mientras que hacían diferentes caras y poses frente a la cámara en señal de que realmente no les importaba mucho los comentarios que los usuarios en redes sociales le decían respecto a su relación. Sin embargo, quienes no se lo tomaron en broma fueron los millones de seguidores de la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, quienes no dudaron en dejar su comentario y opinión al respecto, asegurando que ambos iban a terminar como Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos, quienes juraban y perjuraban que continuaban juntos cuando esto no era así.

Los atacan; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje y seguidores afirman que terminaran igual que Chyno Miranda y su esposa Una seguidora afirmó en el video de Kimberly Flores y Edwin Luna que si realmente no les importara, ya no estarían hablando ni aclarando nada al respecto, llamándolos inclusive hasta ridículos: “Dicen que no le dan importancia las cosas y ahí están haciendo caso, son unos ridículos jajajaja”, “¿Y entonces que hablan si no les importa?”. Otra internauta comentó que pronto ambos iban a terminar como Chyno Miranda y su esposa Tashie: “Así empezó el Chyno y su ex esposa a dar declaraciones, el final se cuenta solo”, y es que por más que Chyno y Natasha aseguraron que no estaban separados, meses después confirmaron que se habían divorciado desde hace mucho tiempo atrás. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ELLOS BURLÁNDOSE

Critican a Kimberly Flores; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje y seguidores afirman que terminaran igual que Chyno Miranda y su esposa Más y más comentarios comenzaron a llegar en el video de Edwin Luna y Kimberly Flores. Una seguidora le dijo a la modelo que ‘debería de comportarse como una señora para que ya no la critiquen’: “Bien calladita, te taparon la boca, ya respeta por favor si no quieres que estén hablando, compórtate como una señora que eres, eso de lucirte como una jovencita ya no es para ti, ya estás casada”. “El Edwin la perdonó porque él sí está enamorado, pero ella no”, “No aclaren que más se oscurece, ya no importa, ya la regaste, tuvo que ir tu marido por ti, no pensarte en tu familia, ahora que”, “Mejor que la aplique ella, el de calladita te ves más bonita, vergüenza te debería de dar todo lo que hiciste dentro de esa casa y peor aún, utilizar a su hijo e tal manera a nivel nacional”, “Ridículos, no hayan como llamar la atención”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video de Kimberly Flores y Edwin Luna”. VIDEO AQUÍ

¿Kimberly Flores arrepentida? Manda contundente mensaje Cabe destacar que no ha sido la única ocasión en donde estos artistas mandan un mensaje en redes sociales respecto a su situación sentimental y todas las críticas que han estado recibiendo, ya que hace unos días la esposa de Edwin Luna se pronuncia y expresó su sentir, afirmando que para todos era muy fácil juzgar sin saber. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo Kimberly Flores, posteó una serie de fotografías en donde se veía a la guatemalteca caminar por la orilla del mar, mientras que el sol y las olas se podían ver al fondo de la imagen, posteriormente en las siguientes fotografías se veía Edwin Luna, mientras que ambos se daban un apasionante beso a la luz del sol.

“Señalar es tan fácil, condenar aún más” Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el contundente mensaje que Kimberly Flores publicó al pie de fotografía, en donde reprobaba todas las críticas que estuvo recibiendo durante su estadía en La Casa de los Famosos, en donde afirmaban que le estaba siendo infiel a Edwin Luna con el actor Roberto Romano: “Señalar es tan fácil, condenar aún más”. Posteriormente, Kimberly Flores le mandó unas palabras a Edwin Luna, afirmando que el amor que ellos se tenían era real: “Pero lo que tú y yo sabemos que tenemos es lo más real que existe, así que por más que hagan una historia, que armen sus novelas, la ÚNICA VERDAD es esta, la que tenemos”.

Ya aclaró todo con su familia Ante esto, Kimberly Flores en su contundente mensaje, ahora se dirigió al público y comentó que cada uno puede quedarse con la perspectiva y opinión que cada uno quiera, pero lo que sí era un hecho es que ella siempre elegiría a su familia por sobre todas las cosas: “Cada quien puede quedarse con su perspectiva como la quiera tener y sus dudas ustedes mismos se pueden responder. Solo les digo que de mi parte ya se aclaró todo con lo que más amo #Mifamilia y ya que el mundo ruede”, comentó Kimberly, afirmando que ella ya había hablado con su familia respecto a todo lo que había pasado en La Casa de los Famosos.