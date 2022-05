“Creo que empezamos el año con el pie derecho”, expresó el líder de La Trakalosa de Monterrey. De los proyectos que ha gozado está haberse unido al concepto de Cumbia Machine Tour en la Ciudad de México: “Fue algo padrísimo y me siento muy contento de haber estado porque pude compartir con varios compañeros como Víctor García, Kalimba, Erik Rubín, Lupillo Rivera , Benny Ibarra”, señaló.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también youtuber, quien con frecuencia entrevista a varios famosos para conocer un poco más de sus carreras, subió una fotografía en la que el lider de La Trakalosa luce irreconocible, preocupando a sus seguidores, pero ¿era necesario este look tan radical?

Edwin Luna puso a bailar a sus seguidores

Dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y el momento de mover el esqueleto al son sinaloense de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey llegó la noche del sábado pasado, cuando la agrupación se presentó en el baile del General Show Center junto a Arnulfo Jr. y La Casetera.

“Es un evento que estuvimos cambiando por todo esto de la pandemia, pero gracias a Dios ya estamos puestísimos”, comentó el músico. El reencuentro con sus paisanos estuvo lleno de gritos y coros del público regio, lo que hizo feliz al líder de La Trakalosa (Con información de Agencia Reforma).