¿Sale del closet? Edwin Luna aparece con las uñas pintadas en fotografía

Levanta sospechas y seguidores afirman que él es gay

Edwin habla de la verdadera razón por la que sacó a Kimberly Flores de La Casa de los Famosos Lo tunden en redes. El cantante originario de Monterrey, Edwin Luna es duramente criticado en redes sociales luego de aparecer con las uñas pintadas y manicura. Seguidores de la cuenta de Instagram del programa de los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain, ‘Chisme en vivo’ se le van encima y aseguran que es gay y que por favor “ya salga del closet” ¿Qué estará pasando en realidad? Relacionado ¿Mejor que Michelle Obama y Jill Biden? Primera dama de Nuevo León se rapa Pese a las críticas y rumores, Óscar de la Hoya presume a su novia mientras su ex se compromete (VIDEO) Mesera de Hooters sorprende al revelar cuánto gana en propinas Fue hace unas semanas atrás cuando Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores se volvieron el centro de atención de muchos en redes sociales luego de que la modelo guatemalteca apareciera en el reality de ‘La Casa de Los Famosos’, en donde mucho se dijo que su esposa estaba coqueteando con el actor Roberto Romano. El revuelo mediático que ocasionó la participación de Kimberly Flores en La Casa de los Famosos Tras esto, el cantante de ‘La Trakalosa de Monterrey’ le pidió a su esposa que se saliera del reality y regresara a casa con él y sus hijos, ya que de acuerdo con Edwin Luna, ellos estaban pasando por situaciones muy complicadas, en donde hasta sus hijos estaban recibiendo burlas por las supuestas actitudes de la modelo. A pesar de que Kimberly ya no está más en este reality, eso no ha impedido que los seguidores sigan criticando a la pareja duramente, llamando a Edwin Luna como un hombre “cornudo” y a Kimberly como una infiel. Sin embargo, en esta ocasión las críticas fueron dirigidas para el cantante mexicano.

Edwin Luna aparece en fotografía con las uñas pintadas y levanta sospechas entre usuarios A través de la cuenta de Instagram del programa “Chisme en vivo”, conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain compartieron una fotografía del cantante, en donde aparecía presumiendo el nuevo diseño que sus uñas tenía, destacando los colores amarillo, blanco y gris, y a pesar de que es una moda ya algo común entre hombres y mujeres, seguidores de la cuenta no lo vieron de esa manera. Al pie de fotografía, la cual ya cuenta con más de 500 me gusta, el programa les decía a sus seguidores cuantos likes por la fotografía de Edwin: “Cuantos likes o no likes le damos a la manicure de Edwin Luna? y es que aunque Edwin Luna se veía bastante cómodo con el diseño de sus uñas y su manicura, seguidores lo comenzaron a tachar de gay.

¿Salió del closet? El cantante aparece presumiendo sus uñas pintadas y seguidores afirman que es gay En los comentarios, seguidores del programa no dudaron en hablar sobre la sexualidad del cantante, criticando fuertemente su fotografía en donde aparecía presumiendo los nuevos diseños de sus uñas: “Y se queja que la mujer anda de coqueta con un muchacho, a lo mejor lo quería para él jajaj”, a lo que un seguidor afirmó que se trataba de una estrategia: “Esto es solo para que hablen justamente de él y ya dejen a su mujer en paz, eso se llama estrategia para que ya no le digan cuernos y si está funcionando”. Otros aseguraron que él ya debería de “salir del closet”, porque realmente no le faltaba mucho: “Definitivamente salió del closet, ya solo falta que se vista con la ropa de su mujer jajaja”, “Con la cara es suficiente para saber que juega a las muñecas”, “Que ya salga del closet por favor”, “Le gusta que le apachurren los frijoles jaja”, fueron otros de los comentarios en donde afirmaban que probablemente Edwin era gay y había salido del closet.

Usuarios afirman que a Edwin Luna “no se le ven bonitas las uñas pintadas” y lo llaman gay Un seguidores destacó que la moda que ha andado tanto en hombres como en mujeres de pintarse y arreglarse las uñas han estado en otros artistas, sin embargo a Edwin Luna no le quedaban bien: “Esa moda de las uñas pintadas no le queda a todo mundo, no porque Bad Bunny o J Balvin lo hace a todo el mundo se les verá bien, debemos aceptar cuando una moda no nos va”. “Él es niña, pero le da pena decirlo”, “Es una princesa”, “Entre más viejos más ridículos”, “Si, ya es tiempo que salga del closet, de todas formas vamos a seguir amando sus canciones”, “Que le pinten los cuernitos de colores”, “Con razón no se la hizo de pedo a su vieja con aquello de los cuernos, se me hace que es hermana”, fueron otro de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía. FOTO AQUÍ

Edwin Luna revela la verdad sobre por qué ‘sacó’ a su esposa de La Casa de Los Famosos Como se mencionó con anterioridad, fue hace unas semanas cuando se dio a conocer que Edwin Luna había ido por su esposa, Kimberly Flores, a ‘La Casa de los Famosos’ debido a que su familia se encontraba “bastante mal”, tras esto, el cantante reveló en entrevista la verdad de por qué sacó a su esposa de este reality show de Telemundo. Hace apenas unos días, el exvocalista de La Trakalosa de Monterrey, estuvo como invitado en el programa Esta noche, conducido por Miguel Ángel y que está disponible en YouTube, donde no se guardó nada sobre este tema que le ha traído todo tipo de críticas.

¿Por qué sacó Edwin Luna a su esposa de La Casa de los Famosos? Antes de confesar el motivo por el que decidió sacar a su esposa Kimberly Flores de La Casa de los Famosos, el cantante de ‘La Trakalosa’ de Monterrey’, Edwin Luna aseguró que él fue el primer invitado a este reality show, pero al tener su cita de visas, decidió no aceptar la propuesta y que mejor se fuera se fuera solamente su esposa al programa. “Llego a la casa, platico con mi esposa y me dice: ‘¿y si entro yo?’, y le respondí que esa era la solución, y para como familia, según nosotros, exponernos en buen sentido, seguir creciendo en las redes sociales porque a mi esposa le va muy bien en redes sociales”, expuso Edwin Luna durante la entrevista, en donde dejó en claro que fue una desición de ambos.

La idea original era que tanto Edwin Luna como Kimberly Flores estuvieran en La Casa de los Famosos Antes de continuar, el cantante aseguró que la idea original era que tanto él como Kimberly Flores estuvieran en La casa de los famosos, lo cual al final no pudo ser posible: “No sé que iba a pasar, pero originalmente los dos tenemos los mensajes y los correos donde a los dos nos invitaron y querían que los dos entráramos”. “No medimos toda la ‘circunferencia’, sabíamos qué podía pasar, y todo lo que pasó, yo lo dije en algún momento, todo lo que se vio al público como escándalo lo sabíamos los dos. Yo le dije: ‘ mi amor, eres la única casada, y por así decirlo, somos la única pareja vigente, te van a montar muchas cosas’ y estábamos conscientes de eso”.

“Te van a montar una relación adentro” Edwin Luna recuerda que advirtió a su esposa que dentro de La Casa de los Famosos le ‘montarían’ una relación, a lo que Kimberly Flores no le dio mucha importancia y decidió seguir adelante con su participación en este reality show de Telemundo, sin imaginar todo el revuelo que causaria estas actitudes y las críticas que, hasta el momento, le siguen lloviendo através de redes sociales. “No lo puedes cuidar al cien por ciento porque no sabes de qué manera va a funcionar, pero lo sabíamos entre ella y yo, pero no medimos los hijos, he ahí la consecuencia. Kenan es nuestro hijo de 15 años y un día llegó conmigo y me dijo: ‘¿qué ped…?’”, comentó el vocalista de la banda ‘La Trakalosa de Monterrey’.

“Tenemos grabados todos los días que ella estuvo en el programa” Tranquilo, el cantante afirmó que él y su equipo tienen grabados todos los días que Kimberly Flores estuvo dentro de La casa de los famosos, desde la hora en que se despertaba hasta la hora en que se dormía, por lo que estaba consciente lo que podría pasar más adelante, sin embargo nunca pensó qué era lo que iba a pasar con sus hijos con todo el revuelo mediático que pasó. “Yo veía algo y decía que esto iba a salir de chisme al día siguiente, y dicho y hecho, pero mi hijo no, y me preguntó que si sabía lo que me estaba haciendo su mamá, está con otro güey adentro, y le dije que no pasaba nada, que se calmara”.