Fue a mediados del mes pasado que una publicación de Edwin Luna, con motivo del cumpleaños de Kimberly Flores, encendió las alarmas entre sus seguidores, pues varios de ellos notaron una, en apariencia, cara de desagrado de la nacida en Guatemala: “¿Por qué no se da cuenta Edwin?”, le dijeron.

Pero con lo que no contaba la pareja era que sus haters se harían presentes, recordándoles la supuesta infidelidad de Kim con Roberto Romano en La Casa de los Famosos: “De seguro en la última foto lo quiso con barba para recordarle al Romano”, “Le faltó quitarse los cuernos que se ven desde el espacio”, “Con barba, eso le encanta a tu dama, le recuerda a Romano”.

Aseguran que es cuestión de tiempo para que Edwin Luna se declare gay

En las redes sociales de Suelta la sopa, programa de Telemundo que salió del aire a finales del año pasado, se mostró esta polémica imagen en la que Edwin Luna se deja ver con faja junto a su esposa, Kimberly Flores, por lo que los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para criticarlo con todo:

“Siento que no va a pasar mucho tiempo para que ya él se declare que es gay fingiendo ser hetero”, “Se resiste a salir del clóset, Edwin”, “Ese señor es como tener uno a su mejor amiga”, “Vato que se faja es Maricarmen”, “Él si ya no es, está muy cerca”, “Muy bien se miran las dos niñas”, “¿Cuál es la esposa de los dos?”, “No podría ver a mi marido así, sorry, pero se pone mascarillas, faja , todo exactamente lo de ella”, “Creo que él se ve más femenino”.