Mientras es tachado de ‘cornudo’ por culpa de su esposa Kimberly Flores, ahora reaparece Edwin Luna

El comportamiento de la esposa de Edwin Luna en el reality show de Telemundo ha dado mucho de qué hablar

Edwin Luna se presume como papá luchón A unos días de que comenzara el reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ en donde varias celebridades están dando de qué hablar, a la esposa de Edwin Luna, la guatemalteca Kimberly Flores se le acusa de infidelidad con el actor Roberto Romano con quien anda muy ‘pegadita’ y por eso los comentarios contra el esposo de la morena no han sido muy ‘amables’ tachándolo de cornudo. Ahora, Edwin Luna ‘reaparece’ en un video de Instagram en donde en lugar de contestar las ofensas de que su esposa Kimberly Flores está en infidelidad, él presume ser un papá ‘luchón’ haciéndose cargo de sus hijos y actividades personales mientras su esposa está encerrada en el reality show. Edwin Luna presume su vida ‘sin su esposa’ Kimberly Flores Mientras en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna se comporta muy coqueta y ‘pegadita’ al actor Roberto Romano frente a la gente de miles de personas, el cantante de la Trakalosa, lucha por sacar adelante a sus hijos con sus labores, además de trabajar en su cuerpo y en la música. Desde que comenzó el comportamiento de su esposa Kimberly Flores, el Instagram de Edwin Luna ha recibido un sinfín de burlas y ofensas cuestionándolo de qué sentía que la morena le fuera ‘infiel’, sin embargo, el cantante se había mantenido ‘callado’, pero eso cambió con un video que compartió.

Edwin Luna confiesa que no ha sido nada fácil estar sin su esposa Kimberly Flores A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna subió un video de 5 minutos de duración en donde se puede ver cómo su vida es ahora que su esposa Kimberly Flores está dentro del reality show de Telemundo y no tuvo más remedio más que hacerse cargo de la casa y de sus labores como papá. “Bueno, pues hoy es el primer día en el cual mi esposa ya no está con nosotros en casa, me toca hacer todas las actividades del día… como me toca complementarme con la parte de mi esposa y la mía tengo que estar más activo desde más temprano, pero está padre…”, comenzó contando Edwin Luna.

¿Kimberly Flores en infidelidad? Edwin Luna confiesa lo que le dijo su esposa antes de irse al reality show Pero como si ya ‘supiera’ lo que iba a pasar, Kimberly Flores le dijo unas cosas antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ a Edwin Luna y él lo confesó: “Cuando se fue, tenía ella la duda de que si yo iba a poder hacer todo, que no me iba a estresar y demás, espero que no, hoy es el primer día, espero que lo disfruten conmigo”, dijo el cantante mientras se podía ver cómo entrenaba en el gym desde temprano. “Ya estando en el gimnasio me fui dando cuenta de algo que decía mi esposa ‘que la iba a extrañar’ en todos los sentidos y en el gimnasio sí porque entre los dos nos complementamos, cuando estamos cansados ella me dice ‘échale todas las ganas, vamos’, aún así andemos cansados, nos hayamos ido de fiesta un día anterior y el día de hoy estar sólo sí es un poco complicado, aburrido”, comentó el cantante mientras aparecían las imágenes cansado en el gimnasio.

“Ya me sentía con ganas de regresarme a la casa”, aseguró Edwin Luna El cantante no la pasó ‘tan bien’ en el primer día sin su esposa Kimberly Flores al frente de su casa y confesó: “Estando ahí (en el gimnasio) me dieron ganas de regresarme a la casa”… Para después contar que tuvo que acelerar su rutina de entrenamiento porque tenía que volver temprano a casa con sus hijos… “El día de hoy, Daniel tiene su primera interacción con la escuela, el día de hoy y mañana tiene que estar en tradición escolar, pero me tuvo que levantar antes de las 6 para a las 6 estar en el gimnasio, terminar, regresar y estar con el papi, desayunar y después de las 9 pasar por mi amigo Rubén para irnos al estudio a producir una canción…”, manifestó el cantante.

Edwin Luna pidió consejos a sus seguidores de cómo hacerle en su ‘nueva vida’ ¿le duele la supuesta infidelidad de Kimberly Flores? Pero Edwin Luna también puso en la plática un cuestionamiento a sus seguidores que son padres sobre el comportamiento de sus acciones cuando están en una situación como la de él, no por la supuesta infidelidad de Kimberly Flores, sino a que se tengan que hacer cargo solos de ciertas actividades o de todo en la casa. “Yo quiero saber una cosa, si ustedes allá en casa, si en alguna ocasión, tanto a la mujer como al hombre les ha tocado ese tipo de cosas que yo entiendo, hay muchos padres solteros pero si les ha tocado como a mí, porque cuando uno está sólo te vas acostumbrando en el comienzo, pero en el caso de nosotros, estamos acostumbrados a hacer las cosas divididas, cuando de pronto hace falta uno hay que re acomodarnos, la agenda y nuestras actividades, como yo por ejemplo, nunca les hago de desayunar y ahorita tengo que irles a hacerles o vestirlos… ¿ustedes cómo le hacen?”, aseguró.

Le llueven comentarios de la supuesta infidelidad de Kimberly Flores a Edwin Luna Después de hacerse cargo de sus hijos, Edwin Luna fue al estudio a trabajar pero los comentarios de que Kimberly Flores y su infidelidad en el reality show aparecieron y no fueron para nada agradables: “Te están adornando la frente bien y bonito”, “El güey del año”, “Tu vida es un circo donde la entrada es gratis”, “A los hombres como les encantan las tapus lo están engañando en su jeta y él bien contento ni sufre ni se acongoja”. “Mientras tu cuidando, aquella debajo de las cobijas y encerrándose en un cuartito sin cámaras, ya con el Roberto se aventó las de Cornelio Reyna hahahaha”, “Y acostúmbrate por que ya te robaron el mandado”, “Edwin please no dejes en mal a los mexicanos con Guatemala en serio valórate vales mucho please reacciona neta dónde le meten la mano a otro ayy no es mira unas van solteras y no hacen lo que hizo la casada por favor ten dignidad si es que la conoces”, “Tu vieja pasándola tan bien y tú acá batallando con sus críos”, manifestó la gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EDWIN LUNA

