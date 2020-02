Seguidores descubren este detalle en la frente del cantante

Edwin Luna aparece en una fotografía cargando a su esposa, Kimberly Flores

“Yo creo que ya no saben ni qué decir, pero es parte de…”, dijo el vocalista de La Trakalosa de Monterrey

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece cargando a su esposa, Kimberly Flores, quien luce espectacular con un sensual bikini que deja mostrar su bello cuerpo.

“Hoy un día súper importante para nuestras vidas y cambio de proyectos #TEAMO #preciosa @kimfloresgz tú puedes con eso y más. Recuerden que mañana las redes se encienden y tienen que estar al pendiente. #music #musica #loco #crazy #amomivida #amomifamilia”, escribió el cantante.

Tras esta publicación, Jorge Bernal, del programa ¡Suelta la sopa! de Telemundo, retó a Kimberly Flores a que hiciera lo mismo que Edwin Luna y mostrara su trasero. Ella contestó de la siguiente manera: ““Pues que todavía no me atrevo, pasa que mi esposo todavía es más así, me encanta que es más coqueto. A mí me gustan las fotografías, saben que en traje de baño y todo. Todavía lo estoy pensando, todavía lo estoy pensando, pero no me la he tomado”.

Hasta aquí, todo bien, pero lo que algunos usuarios notaron en esta fotografía, es que en la frente de Edwin Luna se refleja una imagen, al parecer de la Santa Muerte.

““Yo creo que ya no saben ni qué decir, pero es parte de… yo siempre lo he dicho, que las redes sociales es parte de nuestra carrera, es parte de nuestro trabajo y que no te puedes tomar nada personal. Tiene que seguir uno con el día a día”, dijo Edwin Luna sobre este supuesto fenómeno paranormal.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar: “Se te ve una cara en la frente”, “De hecho, como la Santa Muerte”, “Es verdad, hasta por la frente se le sale lo embrujado a este hombre”, “Una calavera”, “Oye, de verdad, se le ve como una calavera, Dios, no vaya a ser un presagio”, “La muerte le anda rondando”, “Yo veo la máscara del Santo”, “Se te ve la calaca en tu frente jajajajaja así o más avisado?”, “@edwinluna En la foto se mira claramente que en tu frente se mira como la cara de la muerte”.

Otros seguidores de Edwin Luna no dejaron pasar la oportunidad para despotricar en contra de él y de su esposa, Kimberly Flores: “Gracias por avisar, casi no voy a dormir en pensar que va a hacer ahora tu teibolera”, “A esa chica sólo le dan cuadro porque es tu esposa”, “Un par de infieles mentirosos. Simple y dulcemente un par de cerdos”, “Nmms, no te deja solo ni para ir al baño, verdad?”.

Una usuaria no se midió en su comentario: “No te da asquito que esas carnes se las comió medio Guatemala?”, mientras que otra le dio un consejo con doble sentido a Edwin Luna: “Ponla a cuidar bendiciones, nada más te anda cuidando el chiquito”.