Vaya que las cosas no parecen estar muy bien en el matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna, y es que desde que la modelo ingresó al reality show de la Casa de los Famosos ambos se colocaron en el ojo público después de que la guatemalteca fuera relacionada sentimentalmente con el actor Roberto Romano, desencadenando un sin fin de rumores que apuntaban una supuesta infidelidad por parte de Kimberly.

Se da a conocer a través de redes sociales una supuesta amante de Edwin Luna, quien fue también gran amiga de Kimberly Flores y con la que supuestamente su esposo la engañó, ¿Será por eso que el integrante del grupo La Trakalosa de Monterrey no le echó en cara a la modelo su supuesta infidelidad con el actor Roberto Romano en la Casa de los Famosos?

En la publicación de Chamonic se logran ver varias fotografías de la supuesta amante que tenía el cantante mexicano, y es que no solo fue eso, ya que la mujer en cuestión era también amiga de la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, provocando que tras esta traición, su amistad claramente se terminara sin ningún arreglo posible.

¿La supuesta amante de Edwin Luna era amiga de Kimberly Flores?

De acuerdo con el mensaje directo que le llegó a Chamonic, la chica comenta que el nombre de la ex amiga de Kimberly Flores es Isa y que no solo eso, sino que también esta mujer en cuestión fue la supuesta amante de Edwin Luna cuando ya estaba con la guatemalteca: “Ella es Isa, la ex amiga de Kimberly Flores, con la que Edwin la engañó”, se podía leer al pie de varias fotografías en donde aparecía supuestamente Isa con Kimberly.

Posteriormente a esto, la chica que le mandó el mensaje directo a Chamonic contó como fue que supuestamente sucedió la infidelidad por parte de Edwin Luna: “Ellas eran bien amigas y el día del baby shower de Kim, según dicen que los encontró no sé como pero que ella ese mismo día la sacó de su casa”.