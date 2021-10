Vaya escándalo que se armó hace apenas unas semanas en este reality show luego de que en varias ocasiones se pudo ver cómo Roberto y Kimberly intercambiaban ‘cariñitos’, a tal grado que el ex vocalista de La Trakalosa de Monterrey fue a sacarla de esta casa.

A pesar de que tanto Kimberly Flores como Roberto Romano, quienes coincidieron en La casa de los famosos de Telemundo , aseguraron que entre ellos no pasó “absolutamente nada”, el cantante Edwin Luna habría aceptado infidelidad de su esposa con mensaje en sus redes sociales .

“La vida tiene diferentes capítulos”: Edwin Luna

Con un par de imágenes en donde se le puede ver conviviendo con su esposa Kimberly Flores, quien hace apenas unos días compartió un revelador video donde habló de su pasado, el cantante Edwin Luna se expresó de la siguiente manera:

“La vida tiene diferentes capítulos, un mal capítulo no significa el final de la historia. Te Amo”, expresó el ex vocalista de La Trakalosa de Monterrey, quien no se imaginaba la cantidad de mensajes que le llegarían de parte de sus seguidores.