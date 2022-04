“Como dicen en Nicaragua … Si no se la come, por lo menos la ve con gusto”. Luego de su exitosa presentación, por segunda ocasión, en el Festival Coachella 2022 (aunque los ‘humillaron’ cortándolos de la transmisión), el cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, provoca las burlas de los usuarios por un par de imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

Siguen las críticas para Eduin Caz: “¿Y estos son los representantes de la música mexicana?”

Cuando parecía que las críticas para Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, terminarían, estas seguían haciéndose presentes: “¿Y estos son los representantes de la música mexicana? Qué horror, se están agotando los hombres en el planeta, al rato pura feminidad”, ” Esto es la prueba fehaciente que está quedando un porcentaje mínimo de verdaderos hombres con masculinidad”.

“Decepción total que mezclen sus preferencias sexuales con la música”, “Ni esperanza para la raza humana y el planeta”, “”Como dicen en Nicaragua… Si no se la come, por lo menos la ve con gusto”, “Qué horrible estos cantantes de estos tiempos, para nada me gusta y estos son los que ganan Grammys, no hay como lo de antes, esos sí cantaban sin necesidad de hacer tanto circo”, se puede leer en más comentarios.