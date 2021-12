“No comenzamos muy bien. En la primera tirada sale una pareja , Eduin con la mujer, su esposa, pero aquí me sale en la primera carta que su esposa está ‘vendada’ con todo lo que él le dice, ella le cree todo, pero también me sale otra mujer, que fue la amante, la chica que anda hablando, con una espada en la mano”.

La ‘amante’ de Eduin Caz está diciendo la verdad

“Todo lo que ella ha dicho, y todavía no ha salido todo, porque hicieron muchas cosas más, es cierto, pero sí la esposa de Eduin Caz me estuviera escuchando, yo le diría que él no solo le fue infiel con ella”, comentó la psíquica, justo en el momento en que revela otra carta.

“Aquí me está saliendo otra mujer más, con el pelo como castaño, pero aquí me sale ‘el viajero’, una persona que se va, dándole la espalda, y aquí me sale una persona pidiendo perdón, con la cabeza agachada, ‘me arrepiento de todo lo que he hecho, yo sé que he sido mujeriego y no me he comportado bien, he estado haciendo cosas malas'”.