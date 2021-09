Eduin Caz comenta que se la pasa siempre solo

Afirma que todos quieren tomarse fotos con él y lo andan siempre grabando

Seguidores comentan que ya se le subió la fama ¿El precio de la fama? El cantante mexicano, Eduin Caz al ‘borde de las lágrimas’ después de hablar en video como es su vida actualmente después de que saltó a la fama como vocalista y líder de Grupo Firme, el joven cantante argumenta que ya no puede salir a restaurantes sin que nadie le pida una fotografía o lo esté grabando. Relacionado Después de operarse, la hija de El Puma impacta a todos con su cuerpo en bikini (VIDEO) Sacerdote gasta limosnas en sexo, drogas y fiestas Hija rompe el silencio tras rumores sobre salud de Pelé El cantante originario de Culiacán, Sinaloa, Eduin Oswaldo Parra Cázares, conocido como Eduin Caz, es actualmente uno de los artistas más conocidos en México y Estados Unidos gracias a la popularidad que agarró después de convertirse en el vocalista y líder del grupo originario de Tijuana, Grupo Firme. Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video Tras esta ‘arrolladora fama’, el cantante de 27 años, Eduin Caz afirma que las cosas no han sido nada fáciles para él, argumentando que ya no ha podido salir a ningún lado sin que algunos fanáticos o incluso reporteros aparezcan y lo comiencen a graba o a pedir autógrafos, provocando que el cantante ya no logre disfrutar de “una comida tranquilo. De acuerdo con un video publicado por la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, se ve como el líder del Grupo Firme se sincera frente a sus miles de seguidores en redes sociales, mientras que confiesa que no le gusta comer solo, pero que es una cosa que tiene que hacer por su seguridad, y para tener una comida tranquilo. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

Eduin Caz comenta que siempre anda solo: Al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video En el video, el cual ya cuenta con más de 8 mil reproducciones, el cantante de 27 años, Eduin Caz, inicia contando que se encontraba comiendo solo adentro de su cuarto, confesando que era algo que nunca le había gustado pero que tenía que hacer: “Bueno pues aquí estoy solo comiendo, y es que casi siempre estoy solo”. Tras esto, el vocalista de Grupo Firme comentó que así como todos era humano y que le gustaba convivir con muchas personas pero que lamentablemente no podía hacerlo por su seguridad: “Me encanta convivir, soy persona, pero hay veces que no se puede”, comentó el intérprete. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

“Siempre me andan grabando o pidiendo fotografías a donde vaya”; Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video Ante esto, Eduin Caz comentó que una de las razones por las que comía solo era debido a que a donde sea que fuera alguien llegaba a pedirle una foto o un autógrafo, sin olvidar de que siempre lo “andaban grabando por todas partes”: “Me encanta tomarme fotos con ustedes y si nos encontramos en un restaurante siempre les digo que las suban cuando me vaya pero, a veces eso no se puede”. Eduin comenta que esta situación lo pone muy triste, ya que siempre que está en un restaurante llegan más personas con él y no lo dejan “estar tranquilo”: “Ahorita fui a desayunar con mis compañeros, pero pues no puedo porque me están tomando videos por todos lados, corren muy rápido la voz y se amontona y se junta mucha gente y pasa que me tengo que ir por la seguridad y por causas de esto, estoy solo otra vez”, finalizó.

¿El precio de la fama?: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video Al pie de este video, las cuales en un inicio fueron compartidas a través de las historias del cantante de Grupo Firme, la cuenta de Instagram de @chicapicosa22 comentó lo siguiente: “Dice #eduincaz que por su seguridad ahora tiene que comer solo.. el precio de la fama”. Y es que a pesar de que Eduin Caz quiso contar un poco de su sentir y de su día a día que vive desde que se volvió famoso, los seguidores de la página de noticias lo llenaron de críticas y burlas, argumentando que realmente nadie lo conocía, mientras que otros afirmaban que era un precio que tenía que pagar por su fama. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

“Ni que fuera Brad Pitt”; Seguidores se burlan de Eduin Caz en redes sociales Entre los comentarios, varios seguidores destacaron que realmente era “un payaso”, ya que ni tan famoso era: “JAJAJ que pesado, tiene media hora siendo famoso y ya perdió el piso JAJAJ”, “Mejor que se compre un mapa y se ubique”, “Como que se le anda subiendo mucho la fama, ni que fuera Luis Miguel, Ricky Martin, no mam%$#”, “Que payaso”, “Cálmate Brad Pitt JAJAJAJA”. Una seguidora afirmó que la fama ya se le estaba subiendo a Eduin Caz: “Desde hace rato ya se le subió al amigo, de un tiempo para acá ya no es el mismo, su sencillez la perdió. Que recuerde que todo lo que sube, baja”, a lo que otros seguidores comentaron: “Que se venga a México donde nadie lo conoce. Así puede comer libremente con sus compañeros”, “Ridículo, que dé gracias que es famoso por la misma gente!”, fueron uno de los tantos comentarios que le llegaron. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

Mhoni Vidente lanza terrible predicción para el grupo A través de la cuenta de Instagram de Chamonic 3 se compartió un video donde la cubana más querida por los hispanos, Mhoni Vidente lanza una terrible predicción para el Grupo Firme. La psíquica saca la carta de la muerte y la del colgado para la agrupación. De acuerdo con Mhoni esto significa que “las envidias, el coraje, la avaricia” podrían provocar un atentado en contra de la agrupación, debido a que la fama y popularidad que han generado el Grupo Firme tan rápido ha sido la cusa de estas envidias que podrían afectar a los artistas musicales.

Reacciona el cantante ante terrible predicción “Tienen que cuidarse, es una visión muy fuerte de un accidente o de un atentado contra el mismo grupo”, dijo Mhoni Vidente en el clip compartido, advirtiendo sobre los posibles enemigos que puedan tener Eduin Caz y su grupo. Incluso su visón le dice que será en Jalisco después de un concierto que tendrán un accidente. Ante esta predicción Eduin Oswaldo Parra Cázares, conocido como Eduin Caz reaccionó al respecto: “Soy muy miedoso y creo mucho en eso también, no tengo palabras, no se que hacer, ya no voy a ir a Jalisco”, dijo el famoso cantante en un video compartido en sus redes sociales. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Papá de Eduin Caz, vocalista de grupo Firme, lucha por su vida Pasa un Día del Padre muy diferente. Eduin Caz, vocalista del grupo Firme, enciende las alarmas en sus historias de Instagram al dar a conocer que su papá está luchando por su vida por no quererse vacunar contra el coronavirus e invita a sus fans, en otro video, a que se pongan la vacuna. Fue en las redes sociales de Chamonic que se retomó esta imagen que dice lo siguiente: “Feliz Día del Padre. Sabes que estoy a tu lado aunque sea a distancia. Te quiero mucho mi viejo. Ya varios días en esta batalla, pero ya vamos ganando, gracias a Dios”. Llama la atención que el papá del músico está desde la cama de un hospital. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

Mandan oraciones para el papá de Eduin Caz Tanto el vocalista del grupo Firme como su hermano Johnny, tercera voz de la agrupación, no dudaron en agradecerle a Chamonic por sus buenos deseos para la pronta recuperación de su papá, quien no quiso recibir la vacuna contra el coronavirus. Así mismo, usuarios mandaron sus mensajes de apoyo: “Espero pronto se recupere el señor Ubaldo”, “Primero Dios estará bien, muchas bendiciones”, “Oraciones para el papá de Eduin y Jhonny Caz”, “Oraciones para una pronta recuperación”. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

Eduin Caz invita a ponerse la vacuna contra el coronavirus A través de sus historias, las cuales retomó Chamonic en su cuenta de Instagram, el vocalista del grupo Firme abrió su corazón luego de mostrar una imagen de su papá desde la cama de un hospital: “Me desperté con muchas preguntas que es lo que tiene mi papá”. Con el buen humor que lo distingue, Eduin Caz le dijo a sus seguidores que si les están ofreciendo la vacuna contra el coronavirus se la pongan, y respecto a su papá, dijo que él no se la quiso poner: “Es lo más barato que te va a salir, te vas a enfermar dos días a lo mucho” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video

“Ni con todo el dinero del mundo” Sin dejar de hacer ejercicio en una caminadora eléctrica, Eduin Caz confesó que tienen a su papá internado, y que ni con todo el dinero ni los mejores aparatos del mundo nadie podría salvarse, por lo que hizo nuevamente la invitación a ponerse la vacuna contra el coronavirus. Su hermano, Jhonny Caz, quien a finales del año pasado se declaró gay, también estaba presente en este video e igualmente invitó a sus fans a vacunarse. Por último, Eduin dijo que más adelante compartirá el nombre de los doctores que atendieron a su papá y quienes lograron salvarlo. Archivado como: Eduin Caz al borde de las lágrimas habla de cómo es su vida en video