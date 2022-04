“Lo que más me da fuerza antes de subir al escenario es estar con mis seres queridos. Trabajadores que se han hecho amigos y amigos que se han convertido en mi familia”, escribió el cantante, quien ha sorprendido a todos con su impresionante cambio físico producto del ejercicio y la buena alimentación.

En los cuernos de la luna. Además del gran éxito que está viviendo junto a sus compañeros del Grupo Firme, el cantante Eduin Caz sorprende con su cambio físico, pero no se salva de las burlas luego de que Beto Sierra, promotor y coach artístico, compartiera inesperada foto en sus redes sociales .

Y cuando muchos pensaban que solo se trataría de un simple saludo, el artista los complació al cantar un fragmento del tema musical ¡Ya, supérame!, lo que quedó plasmado en un video que no dudó en compartir, por lo que se ‘ganó’ miles de felicitaciones por su sencillez (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Días después de presentarse en el Foro Sol de la CDMX, el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se regaló unas merecidas vacaciones junto a sus seres queridos en las playas de Zihuatanejo, sin imaginar que algunos de sus seguidores lo descubrirían, por lo que no le quedó de otra que salir a saludarlos.

“Cómo la traigas”, “Hermoso”, “No tan bonito como tú”, “El más guapo de todos”, “Mi hermana te ama!”, “Te amo”, “Pero qué belleza”, “Eduin Caz, qué gusto y emoción de verte, toda la buena vibra para ti, espero pronto conocerte”, “Eres increíble, tú y todo lo que has logrado, que Dios te bendiga tanto como ahora”, se puede leer en más comentarios.

“Que tengan bonito día”, escribió Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, en una de sus publicaciones más recientes. Al ver esta imagen, nadie se imaginaría el impresionante cambio físico que mostraría días después gracias a la ayuda de Beto Sierra, promotor y coach artístico. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar…

En una entrevista, el vocalista del Grupo Firme, palabras más palabras menos, reveló estar consciente que tenía que cambiar su imagen si pretendía llamar la atención tanto de sus seguidores como de más personas que no estaban al tanto de su música y vaya que lo está logrando.

“Yo no sé… yo ahí veo puras mam… jajaja… el que entendió, entendió”, escribió el cantante mexicano Luis Alfonso Partida, mejor conocido como El Yaki, mientras que Larry Hernández, quien también entrenó durante varios meses con Beto Sierra, se limitó a escribir “GPI” (“Gracias por invitar”).

“¿Les pido un favor? No se quiten la pin… camiseta junto al Beto, por favor”, escribió el actor mexicano Jaime Camil luego de ver la foto que subió Beto Sierra junto a Eduin Caz e Irving. Ahora sí, el cambio físico en el vocalista del Grupo Firme es más que evidente, algo que también notaron varios internautas.

“Obviamente somos humanos, me gusta echar desm…, soy una persona alegre, pero también muy enojón y tengo a veces días buenos y malos como todo mundo. Lo que ya pasó ya lo hice, me vale mad…, yo ya lo enterré y lo platiqué, si salen cosas del pasado, ¿y? Ahí están”, dijo.

Grupo Firme recuerda a todos los que les tiran odio en redes y a través de chismes, sin embargo, los integrantes no les desean mal o piensan en una venganza. Aunque algunos de los músicos se han visto envueltos en varios escándalos referentes a su pasado, como la supuesta amante del vocalista Eduin Caz, fue el mismo cantante quien terminó con los chismes.

“El presente se vive ahora y lo estamos disfrutando”: Eduin Caz

Como se mencionó anteriormente, los de Tijuana se presentaron por tres días en el Foro Sol con boletos agotados, algo que sólo se compara al récord de Coldplay en el mismo recinto: “Cuando anunciamos el primer Foro Sol yo quería algo más pequeño, dije es mucha responsabilidad y se vendió en 45 minutos, fue como un balde de agua fría, entonces empezamos a creer un poquito de la magia de Grupo Firme”.

“La magnitud tal cual no la teníamos en la mente porque no nada más yo lo pensaba, nosotros queríamos llenar Las Pulgas (un salón) en Tijuana, ese era nuestro sueño, cuando se llega el sueño de Isael (su mánager) donde él dice ‘quiero algo más’ y me mete en la cabeza yo quiero hacer esto (el Foro Sol)”, agregó Eduin Caz (Con información de Agencia Reforma).