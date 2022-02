Y es que el cantante de 29 años anunció a través de la cadena Imagen Tv que no deseaba presentarse de la misma manera que sus otros colegas de este género, sino que más bien busca crear algo nuevo y dejar una marca en este festival internacional, es por eso que ya se encuentra preparando su presentación.

Durante este candente video, en donde se le observaba un poco de la rutina que tenía el cantante, el vocalista apareció lanzando un pequeño rap muy a su estilo, el cual provocó todo tipo de reacciones al respecto, sin embargo sus seguidores no pasaron por algo el cuerpo musculoso que el cantante viene presumiendo desde hace varias semanas atrás.

“Me encanta como rapeas y cantas, que Dios te bendiga”, “Preciosura, vaya que te la rifas en todo, me enamoré chiquillo”, “Incluso se ve hermoso hasta rapeando”, “Wow super hot”, “Wow, ¿hay algo que no haga bien?”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Ante este video, el cual fue publicado en julio del año pasado, ya se podía ver como Eduin Caz se estaba preparando para este próximo festival, y al ver al guapo cantante luciendo ya un increíble y musculoso cuerpo, miles de seguidores, en especial mujeres, no dudaron en argumentar lo bien que se veía, robando uno que otro suspiro al respecto:

¿Cuándo se presentarán?: Eduin Caz aparecerá sin camisa en el festival Coachella 2022

Cabe destacar que cuando se anunció de manera oficial el line up del festival de música Coachella, diversos artistas, de los cuales se encuentran invitados, no dudaron en compartirlo a través de redes sociales, uno de ellos fue el mismo vocalista de Grupo Firme, quien no podía creer la gran noticia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eduin Caz compartió que Grupo Firme irá a este vento y se estarán presentado entre el 15 y 22 de abril. Al pie de esta imagen, la cual ya cuenta con más de 200 mil me gusta, el cantante comentó lo siguiente: “Estoy casi al borde del infarto. COACHELLA. Que nos pongan asistencia porque ahí estaremos”.