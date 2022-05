“Hola familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mio, para la familia y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero me dejaron todo roto, todo desordenado y pues lamentablemente yo soy muy especial y a mi no me regalaron nada”, dijo Caz a través de sus historias. Archivado como: Eduin Caz apartamento Mazatlán

Eduin Caz apartamento Mazatlán: “Evítenme la pena de decirles que no”

El vocalista de Grupo Firme cerró con una rotunda advertencia a todos aquellos a quienes les ha prestado su departamento, afirmando que ya no va a ser tan buena gente como antes y que se eviten la pena de volverle a pedir su departamento. Cabe resaltar que el cantante lo dijo muy tranquilo en todo momento.

"Yo cuido mucho, mucho mis cosas, entonces, evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento porque ya no se los voy a prestar", afirmó. Aun así, Eduin disfrutó de su estadía en Mazatlán junto a su esposa, pues ese disgusto no les hizo que su viaje se les arruinara.